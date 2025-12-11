Auf der Zielgeraden

Für bereits investierte Anleger empfiehlt es sich nun, den Stopp-Kurs nachzuziehen , um erzielte Gewinne abzusichern. Wer noch auf einen letzten Aufwärtsimpuls setzen möchte, kann dies über den unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein tun.

Durch den Ausbruch aus der im September und Oktober entstandenen bullischen Flagge erreichte die Aktie zunächst 841,25 US-Dollar. In den vergangenen Tagen stieg sie sogar bis auf 883,72 US-Dollar an und bewegt sich damit deutlich auf den übergeordneten Zielbereich von 905,00 US-Dollar zu. Dieser Zielbereich entspricht dem 200-%-Fibonacci-Extension-Retracement.

Sollte sich im Zielbereich ein Topping-Muster bilden, könnte das ein Hinweis auf eine bevorstehende Konsolidierung sein. In diesem Fall böte sich für Anleger die Möglichkeit, über gehebelte Positionen auf fallende Kurse zu setzen und von einem Rücksetzer Richtung 841,28 US-Dollar oder weiter zurück zum 50-Tage-Durchschnitt (blaue, steigende Linie) bei rund 800,44 US-Dollar zu profitieren.

Trading-Strategie:

1. Long-Positionen auf aktuellem Niveau von 882,09 US-Dollar eröffnen. Stopp bei 861,50 US-Dollar platzieren. Kursziel bei 905,00 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU59JX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,64 - 4,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 834,0467 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 834,0467 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 882,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 905,00 US-Dollar Hebel: 16,33 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0DLE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,32 - 6,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 956,8518 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 956,8518 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 882,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,04 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

