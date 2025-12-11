Chevron mit potenziellem Doppelboden

Der seit 2022 laufende größere Abwärtstrend wäre jedoch erst dann nachhaltig gebrochen, wenn die Aktie auf Wochenbasis über das Widerstandsband zwischen 166,20 und 168,96 US-Dollar klettert. Erst dann wäre eine umfangreichere Erholung denkbar.

Um den möglichen Doppelboden im Bereich von rund 147,66 US-Dollar zu bestätigen, müsste in nächster Zeit wieder mehr Kapital in die Chevron-Aktie fließen. Erst wenn der Kurs über 154,00 US-Dollar steigt, wäre dieses Signal gegeben. In diesem Fall könnte sich innerhalb des weiterhin bestehenden Abwärtstrends eine Aufwärtsbewegung in Richtung 159,12 US-Dollar entwickeln.

Der im Anschluss vorgestellte Turbo-Call-Optionsschein ermöglicht es, bereits von der ersten möglichen Aufwärtsbewegung überdurchschnittlich zu profitieren.

Auf der anderen Seite würde die Aktie wieder ins bärische Lager wechseln, falls sie dauerhaft unter 146,95 US-Dollar fällt und damit auch unter den EMA 200 (rote Linie). In diesem Fall könnten sich weitere Rückschlagsrisiken bis in den Bereich von 140,20 US-Dollar ergeben.

Trading-Strategie:

1. Long-Positionen über 154,00 US-Dollar eröffnen. Stopp bei 150,80 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 166,20/168,96 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY9RZ7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,86 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 141,2087 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 141,2087 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 150,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 168,96 US-Dollar Hebel: 14,89 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ50CE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,21 - 1,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 164,7395 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 164,7395 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 150,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,57 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

