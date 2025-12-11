DAX vor neuen Herausforderungen

Kurzfristig bestehen jedoch gute Chancen auf neue Hochs – sowohl bei den US-Indizes als auch beim DAX. Damit sich weiteres Aufwärtspotenzial entfaltet, müsste der DAX jedoch zunächst über 24.480 Punkte steigen. Gelingt dieser Schritt, wären 24.771 Punkte und später 24.961 Punkte die nächsten Ziele.

Die Zinssenkung auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent dürfte allerdings vor allem kurzfristigen US-Anleihen helfen, über die sich die USA stärker refinanzieren. Am langen Ende – also bei zehn- und 30-jährigen Anleihen – steigen die Zinsen jedoch weiter. Das verteuert sowohl Unternehmens- als auch Privatkredite. Da die US-Wirtschaft stark von günstigen Finanzierungsbedingungen abhängt, könnten die Aktienmärkte diesen Umstand zu Beginn des neuen Jahres eher negativ bewerten.

Auf der Unterseite bieten derzeit 24.000 Punkte, gefolgt von 23.675 und 23.476 Zählern, potenzielle Unterstützungsbereiche.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.130 Punkten

VDAX wieder im Normbereich

Tagesanalyse: RSI: um 59 - Buy MACD: 10 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 33 auf "Fear" Anlaufmarken nach oben bei 24.200 / 24.345 / 24.479 und 24.639 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.834 / 23.675 und 23.476 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye könnte noch zünden! VDAX-New Angstlevel wieder normal VDAX-New der Deutschen Börse (09. Dezember 2025): Bei 16,20% (fallend) (Vortag: 16,29%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsideen: 1. Buy-Limit-Position um EMA 50 bei 23.855 Punkten platzieren, Stopp unter 23.585 Punkten. Kursziele 24.480 Punkte - NEU 2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.771 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

DAX Performance Index (1h-Chart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU59N0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,58 - 9,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.243,20 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.243,20 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.130,15 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,16 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5G8V Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,27 - 9,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.076,65 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.076,65 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.130,15 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,29 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

