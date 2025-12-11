Zinssenkung bringt kein Auftrieb – Bitcoin, Ethereum und XRP fallen

Der Krypto-Markt hat am Donnerstagmorgen deutlich nachgegeben, obwohl die US-Notenbank am Vortag eine lang erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte beschlossen hatte. Bitcoin, Ether und XRP verloren unmittelbar nach dem Entscheid spürbar an Wert.

Die Federal Reserve senkte am 10. Dezember den Leitzinskorridor auf 3,50 bis 3,75 Prozent. Da die Märkte im Vorfeld eine Wahrscheinlichkeit von 89,4 Prozent für diesen Schritt eingepreist hatten, blieb der Überraschungseffekt aus. Entscheidend war jedoch der Tonfall von Fed-Chef Jerome Powell: Trotz der Lockerung zeigte er sich vorsichtig und stellte lediglich eine weitere Zinssenkung im kommenden Jahr in Aussicht.

Mit einer Inflationsrate von 3,2 Prozent – noch immer über dem Zielwert – und schwachem Beschäftigungswachstum von nur 5.000 neuen Stellen im November sieht die Fed bislang wenig Spielraum für aggressivere Lockerungen. Powell deutete an, dass lediglich ein eingeschränkter Pfad weiterer Zinssenkungen bis 2027 realistisch sei.

Bitcoin unter Druck, Ether und XRP folgen

Bitcoin fiel seit Mittwochabend um 2,7 Prozent und notierte am frühen Donnerstag bei 90.070 US-Dollar, nachdem er tags zuvor noch die Marke von 94.000 US-Dollar überschritten hatte. Ethereum rutschte um 3,7 Prozent auf 3.198 US-Dollar und fiel erneut unter die wichtige 3.200-Dollar-Schwelle. Auch XRP gab um 3,7 Prozent auf 2,00 US-Dollar nach. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung sank um 2,57 Prozent auf 3,08 Billionen US-Dollar.

Daten von CoinGlass zeigen, dass innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von 519 Millionen US-Dollar liquidiert wurden, wobei Long-Trader mit über 370 Millionen US-Dollar besonders stark betroffen waren. Parallel dazu ging das Open Interest um 1,7 Prozent auf 131 Milliarden US-Dollar zurück.

Auch der Blick auf die Erwartungen künftiger Zinsschritte trübte die Stimmung ein. Daten des CME FedWatch-Tools zeigen, dass der Markt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung bis März 2026 von zuvor 70 auf nur noch rund 40 Prozent reduziert hat.

Analysten warnen vor begrenztem Rallyepotenzial

Standard Chartered bezeichnete die Entscheidung als "hawkish cut" – eine Zinssenkung mit überraschend straffem Ausblick. Die Bank senkte ihr Jahresendziel für Bitcoin auf 100.000 US-Dollar. Nic Puckrin, Mitgründer von The Coin Bureau, betonte ebenso, dass die Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs für 2026 die Chancen auf eine Jahresendrallye erheblich begrenze.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



