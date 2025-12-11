Munich Re bestätigt Gewinnziel für 2025
- Munich Re erwartet 2023 Gewinn von 6 Mrd. Euro.
- Mittelfristziele bis 2025 werden übertroffen.
- Gewinn je Aktie soll bis 2030 stark wachsen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re rechnet für das laufende Jahr weiterhin mit einem Gewinn von sechs Milliarden Euro. Damit werde der Konzern seine für 2025 gesetzten Mittelfristziele voraussichtlich durchweg übertreffen, erklärte der scheidende Vorstandschef Joachim Wenning am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Mittelfriststrategie, die bis ins Jahr 2030 reicht. Der Manager und sein designierter Nachfolger Christoph Jurecka stellen die neue Strategie an diesem Morgen vor.
Eckdaten dazu hat der Dax-Konzern bereits am Mittwochnachmittag veröffentlicht. So soll der Konzerngewinn im Jahr 2026 auf etwa 6,3 Milliarden Euro steigen. Bis 2030 soll der Gewinn je Aktie dann um durchschnittlich mehr als acht Prozent wachsen./stw/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 548 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 71,70 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 615,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 580,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +5,72 %/+19,39 % bedeutet.
