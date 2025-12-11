    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Geräteabsatz erholt

    Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz

    Geräteabsatz erholt - Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz
    JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz im Rahmen der Erwartungen gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research (DORC). "Während des Berichtszeitraums erholten sich die Geräteverkäufe weiter, und das Volumenwachstum bei intraokularen Linsen, insbesondere im Premiumsegment, setzte sich fort, während der Verbrauch refraktiver Verfahren leicht zunahm; die Anzahl der Eingriffe in China blieb stabil", hieß es vom Unternehmen am Dienstag

    Der Umsatz stieg in den zwölf Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7,8 Prozent auf rund 2,23 Milliarden Euro, was im Rahmen der Erwartungen von Analysten liegt. Bereinigt um Übernahmen und Währungseffekten lag das Umsatzwachstum bei 3,3 Prozent.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) erreichte 257,7 Millionen Euro, ein Anstieg um 3,5 Prozent. Die operative Gewinnmarge sank damit von 12,0 Prozent auf 11,6 Prozent, allerdings hatte im Vorjahr eine einmalige Zahlung aus der Beilegung eines US-Rechtsstreits positiv gewirkt. Diesen Sondereffekt rausgerechnet, stieg die Marge 2024/25.

    Unter dem Strich fiel der Überschuss wegen eines niedrigeren Finanzergebnisses von gut 180 Millionen Euro auf gut 142 Millionen Euro, weshalb auch die Dividende sinkt. An die Aktionäre sollen 0,55 Euro je Aktie gezahlt werden. für das Vorjahr waren es noch 0,60 Euro. Analysten hatten hier mehr erwartet.

    Für das laufende Jahr erwartet das Management einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dies entspricht einem Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro. Analysten hatten hier etwas mehr erwartet. Das Ebit und Ebita sollen weiter ansteigen. Die Ebit-Marge wird bei 11,0 bis 11,5 Prozent erwartet, die Ebita-Marge bei 12,5 Prozent./err/mis

    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 42,72 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -19,13 %/+29,39 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
