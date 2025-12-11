BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 128 auf 122 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas reagierte damit am Mittwochabend auf die zuletzt gesunkene Branchenbewertung, erhöhte allerdings seine Ergebnisschätzungen wegen der Übernahme in Spanien im September. Der Zukauf werde kritisch beäugt, Scout24 habe aber einfach eine günstige Chance ergriffen, schrieb der Experte. Auch die Befürchtungen um die KI-Konkurrenz sehe er gelassen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 86,00EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 122

Kursziel alt: 128

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



