Standortvorteil von heimischen Explorern wächst

Hohe Edelmetallpreise treiben die Exploration weltweit an. In den traditionellen Goldbergbauregionen der USA ist die Dynamik besonders zu spüren: Der Standort profitiert durch Goldpreis, Geologie, Trump – und von wachsenden Problemen des Goldabbaus in Schwellenländern.

Der Gold- und Silberexplorer Rush Gold (ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) hat sich auch aus Effizienzgründen für eine Art Doppelprojekt entschieden. Die Projekte Skylight und Legal Tender liegen nur 3 km voneinander entfernt im Bundesstaat Nevada, dem bedeutendsten Gold-Hotspot der USA.

Ende November wurden hier geologische Feldteams mobilisiert. Nun steht Exploration in Reinform an. Ziel der Feldarbeiten ist die Bewertung bestehender geochemischer Anomalien auf Gold und Silber in Gestein und Boden. Außerdem sollen kürzlich identifizierte Satellitenanomalien überprüft werden. Diese könnten auf die Alterationsspur eines epithermalen Gold-Silber-Systems mit geringer Sulfidierung hinweisen.

Rush Gold mit satellitengestützter Exploration in Nevada

Das Unternehmen startete mit der Erfassung von Alterationsbildern mittels WorldView-3 Satelliten. Zwei bis drei Wochen nach dem Erhalt wolkenfreier Bilder sollen verbesserte, hochauflösende Karten der Alterationsintensität die Suche nach den wertvollen Edelmetallen unterstützen. „Die Auswertung der verbesserten Satellitenbilder wird noch vor Jahresende erwartet“, sagt Anthony Zelen, CEO von Rush Gold.

Zelen sieht die Projekte „günstig in einem äußerst vielversprechenden Explorationskorridor positioniert“. Der CEO zählt eine lange Liste von Unternehmen auf, die den Erwerb von Projekten angekündigt oder bereits mit Arbeiten begonnen haben. Darunter sind Almadex Exploration, P2 Gold, Excalibur Metals, Kinross, Viva Gold, Mammoth Metals, Walker Lane Resources, A2 Gold und Eminent Gold.

Die im Einsatz befindlichen Satelliten dürften eines mit Sicherheit dokumentieren: Den deutlichen Anstieg der Explorationsaktivität in den Bergbauregionen der USA, unter denen Nevada mit seiner Historie und seinen weiterhin bestehenden Vorkommen eine Sonderstellung einnimmt.

Allein ein Blick auf Meldungen der letzten Wochen belegt den Boom in dem Bundesstaat, dessen Bergbausektor durch die hohen Edelmetallpreise und die neue Rohstoffpolitik der Regierung Trump eine Renaissance auf höchstem technischem Niveau erlebt.