BERENBERG stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Kreatin werde zum Mainstream in der Lebensmittelindustrie, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochabend mit Blick auf die Kooperation mit Ehrmann. Es sei daher umso wichtiger, dass Alzchem die Produktionskapazitäten ausbaue. Am 4. Dezember habe das Unternehmen weitere Investitionen angekündigt, die von konkreten Abnahmezusagen gedeckt sein dürften./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 160,2EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

