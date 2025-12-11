Falscher Druckertoner
Amazon und Brother gewinnen Prozess
- Amazon und Brother gewinnen gegen Produktfälscher in EU.
- Gericht verurteilt Fälscher zu 500.000 Euro Schadenersatz.
- Razzia 2024: Fälscher machten 3,5 Millionen Euro Umsatz.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Internet-Handelskonzern Amazon und der Druckerhersteller Brother haben vor Gericht einen Erfolg gegen Produktfälscher in Europa erzielt. Dabei ging es um gefälschte Tonerkartuschen für Drucker, die im Internet über Amazon verkauft wurden. Das Landgericht Berlin verurteilte eine ganze Reihe von beklagten Personen und Firmen dazu, 500.000 Euro Schadenersatz an Brother zu zahlen. Das nun bekanntgewordene Urteil erging bereits am 1. Juli.
Streitwert 2,2 Millionen Euro
Außerdem müssen die Beklagten den Firmen Brother und Amazon weitere Schäden ersetzen sowie den Vertrieb nachgefüllter Druckerkartuschen unterlassen, diese herausgeben und Auskunft über die Herkunft und Vertriebswege erteilen. Den Streitwert hatte das Gericht auf 2,2 Millionen Euro festgesetzt.
Die Verkäufer hätten "zumindest fahrlässig gehandelt", so das Gericht. "Gewerbliche Einkäufer müssen in Anbetracht der weiten Verbreitung von Piraterieware beim Einkauf von Markenwaren regelmäßig deren Echtheit überprüfen."
Ihre Klage hatten Amazon und Brother 2022 wegen Produktfälschung oder Vertrieb gefälschter Produkte gegen insgesamt 18 Personen und Firmen gestellt. Für einen Teil der Beklagten ist das Urteil rechtskräftig, für andere noch nicht.
Gefälschte Tonerkartuschen beschlagnahmt
Das Gericht stellte in seinem Urteil auch fest, dass bei Durchsuchungen in Berlin bereits 2019 große Mengen gefälschte Tonerkartuschen beschlagnahmt wurden. Andere Kartuschen seien unter der Marke Brother angeboten worden, obwohl sie nachgemacht waren.
Amazon sprach in einer Mitteilung von einem organisierten Fälschernetzwerk in Deutschland. Die Fälscher hätten leere Original-Tonerkartuschen gekauft und diese mit unechtem Tonerpulver befüllt. Auch hätten sie gefälschte Kartuschen verkauft, die wie Originalprodukte aussehen sollten.
Razzia im Jahr 2024 gegen Fälscher von Druckerpatronen
In Berlin waren Polizei und Staatsanwaltschaft erneut im Februar 2024 mit einer Razzia gegen sechs mutmaßliche Fälscher von Druckerpatronen vorgegangen. Durchsucht wurden 18 Geschäftsräume, Callcenter und Wohnungen in Berlin und im Umland. Die Polizei beschlagnahmte Fälschungsmaterial und Fälschungswerkzeuge sowie Bargeld in sechsstelliger Höhe.
Die Männer sollen mit gefälschten Druckerpatronen und -kartuschen vierteljährlich einen Umsatz von rund 3,5 Millionen Euro gemacht haben, hieß es in der damaligen Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Das Geld sei dann über ungarische Strohleute und deutsche Konten an die Bande geflossen. Bekannt wurde der mutmaßliche Betrug demnach durch Anzeigen von Brother und Amazon. Testkäufe hätten den Verdacht bestätigt, so die Staatsanwaltschaft./rab/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 195,5 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +22,50 %/+58,23 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Kaufempfehlungen bestätigt...https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-an…
Nach der Technologie-Konferenz haben mehrere große Finanzinstitute ihre positive Einschätzung für den Tech-Giganten bekräftigt. Im Fokus stehen dabei ambitionierte Kursziele. Die Analysten von TD Cowen bestätigten ihre Kaufempfehlung ("Buy") mit einem Ziel von 300 US-Dollar. Dies würde vom aktuellen Niveau aus ein signifikantes Aufwärtspotenzial bedeuten.
Auch die Experten von Citizens JMP schlossen sich dieser Einschätzung am 3. Dezember an und nannten ebenfalls 300 US-Dollar als Zielmarke. Goldman Sachs bleibt mit einem Kursziel von 290 US...
ich bin negativ überrascht das AMA sich nicht schon auf den Weg Richtung 300 US$ gemacht hat, denn ich denke, das wird wieder ein klasse Quartal 4.25
Das mit der Schussverletzung war bestimmt inszeniert. So einen dicken Schädel kann man auf so kurzer Distanz kaum verfehlen.