Goldmänner: 3 unterschätzte Energie-Aktien mit Outperformance!

Dabei wird jedoch betont, dass die Aufnahme auf diese Liste keine Änderung der eigentlichen Investmentbewertung darstellt. Wie in der begleitenden Mitteilung von Goldman Sachs betont wurde, hat die Listung keinen Einfluss auf die individuelle Aktienbewertung der Analysten. Die "Conviction List" dient vielmehr als Empfehlungsliste, die Unternehmen hervorhebt, die im aktuellen Marktumfeld besonders vielversprechend erscheinen oder die aufgrund ihrer historischen Entwicklung besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Im November rückten mehrere Energieunternehmen besonders in den Fokus der Analysten von Goldman Sachs. Insbesondere Ceres Power, Vestas Wind Systems und SSE waren die großen Gewinner des Monats und landeten auf der exklusiven "Conviction List – Directors’ Cut" der US-Investmentbank. Diese Liste umfasst monatlich empfohlene Aktien, die von einem speziellen Unterkomitee ausgewählt werden, sowie Unternehmen, die sich in der Vergangenheit besonders gut oder schlecht entwickelt haben.

Unter den Top-Performern des Monats waren vor allem Energieaktien vertreten, neben denen des Pharmariesen AstraZeneca, dessen Aktien im November um 12,2 Prozent stiegen. Doch der Fokus lag eindeutig auf den Energieunternehmen.

Ceres Power: 38,4 Prozent Kursanstieg durch strategische Partnerschaft

Im November sorgte das britische Unternehmen Ceres Power für Aufsehen, als es eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Weichai Power bekannt gab. Weichai Power ist ein führender Hersteller von Motoren und Energielösungen. Durch diese Lizenzvereinbarung stieg der Kurs der Ceres-Aktien innerhalb eines Tages um beeindruckende 20 Prozent. Im Laufe des Monats stieg der Kurs sogar um 50 Prozent, fiel jedoch am Ende des Monats aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit Investitionen in künstliche Intelligenz und Rechenzentren wieder etwas zurück. Dennoch gewann die Aktie im November 38,4 Prozent hinzu. Michele Della Vigna, Analyst bei Goldman Sachs, bleibt jedoch optimistisch und betrachtet die Aktie als unterschätzte Chance im Bereich Rechenzentren.

Vestas Wind Systems – Starkes Wachstum dank solider Quartalszahlen

Die dänische Firma Vestas Wind Systems zeigte sich im November ebenfalls von ihrer besten Seite. Der Kurs stieg um 16 Prozent, nachdem das Unternehmen mit soliden Ergebnissen aus dem dritten Quartal und einer starken Cash-Generierung überzeugen konnte. Besonders bemerkenswert war die Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Mit einem operativen Gewinn von 416 Millionen Euro, was einem Anstieg von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, erwartet Goldman Sachs weiteres Wachstum. Auch die Beseitigung von Unsicherheiten wie den US-Zöllen und steigenden Offshore-Energiekosten könnte das Unternehmen weiter beflügeln.

SSE: Großes Investitionsvorhaben sorgt für Kursrallye

Im November glänzte SSE, ein führendes britisches Unternehmen im Bereich Energieinfrastruktur und Stromerzeugung, ebenfalls mit einem Kursanstieg von 14,8 Prozent, nachdem ein milliardenschweres Investitionsprogramm angekündigt wurde. Der Plan, innerhalb der nächsten fünf Jahre 33 Milliarden Pfund zu investieren, umfasst auch eine Eigenkapitalzusage von zwei Milliarden Pfund. Dies verschaffte den Aktien des Unternehmens einen Kursanstieg von 17 Prozent. Dennoch nahm Goldman Sachs SSE im Dezember von seiner "Conviction List" herunter. Die Gründe für diese Entscheidung wurden nicht näher erläutert, jedoch kann dies verschiedene Ursachen haben, wie etwa eine Herabstufung oder das Erreichen des Zielpreises.

Goldman Sachs zeigt sich insgesamt sehr positiv gegenüber diesen Energieaktien und hebt die potenziellen Chancen hervor, die vielen Investoren bisher entgangen sind. Es bleibt spannend, ob diese Unternehmen auch in den kommenden Monaten eine starke Performance zeigen werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



