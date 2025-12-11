    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    AKTIEN IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle-Aktie bricht um 12% nach Quartalszahlen ein.
    • KI-Umsätze enttäuschen, Sorgen um Nachfrage steigen.
    • SAP-Aktie fällt ebenfalls, Dax-Platz 30 erreicht.
    AKTIEN IM FOKUS - Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Durchwachsene Quartalszahlen von Oracle und damit neu aufkeimende Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktie des US-Cloud-Unternehmens auf Tradegate schwer belastet. Das Papier brach auf der deutschen Handelsplattform an diesem Morgen um knapp 12 Prozent auf 168,85 Euro ein, in etwa 197,5 Dollar entspricht. Hierzulande wurde Unternehmen mit KI-Bezug davon ebenfalls belastet und in den USA kündigt sich ein schwacher Start der technologielastigen Nasdaq-Börse an diesem Nachmittag an.

    Am Markt wurde vor allem auf die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen KI-Quartalserlöse von Oracle verwiesen, die die Anleger vergrätzten, sowie auf die Anhebung der Investitionspläne des hochverschuldeten Konzerns.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Short
    221,33€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    193,72€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das verstärke die Sorge, dass die Nachfrage von Unternehmen nach den KI-Cloud-Diensten von Oracle nachlasse, erklärte ein Händler. Analyst Brent Thill von Jefferies schrieb, dass "der KI-Motor zwar brummt, die Treibstoffkosten aber im Auge behalten werden sollten". Angesichts des sich abzeichnenden Kurseinbruchs sieht er für die Aktie allerdings mehr Chancen als Risiken.

    Im Sommer und Herbst hatte Oracle am Finanzmarkt stark vom KI-Boom profitiert. Im September war der Kurs nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bis auf fast 350 Dollar geklettert, dann aber zurückgefallen. Erst im November gelang nach Rutsch bis auf knapp 186 Dollar die Wende.

    Die Aktie des Walldorfer Softwareherstellers SAP gab kurz nach dem Handelsstart um fast drei Prozent auf 205,00 Euro nach, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verwies mit Blick auf erwartet schwache Aktien mit KI Bezug auf die allgemein hohen Investitionen in diesem Bereich, die nach den Oracle-Zahlen erneut beunruhigten./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,15 % und einem Kurs von 168,1 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 480,42 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,22USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +36,05 %/+136,60 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SAP-Aktie, ihre Bewertung sowie technische und fundamentale Aspekte. Es wird die enge Verbindung zum DAX, aktuelle Kursbewegungen, Analystenmeinungen und die Reaktion auf Unternehmensnachrichten erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach Durchwachsene Quartalszahlen von Oracle und damit neu aufkeimende Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktie des US-Cloud-Unternehmens auf Tradegate schwer belastet. Das Papier brach auf der deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     