AKTIEN IM FOKUS
Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach
- Oracle-Aktie bricht um 12% nach Quartalszahlen ein.
- KI-Umsätze enttäuschen, Sorgen um Nachfrage steigen.
- SAP-Aktie fällt ebenfalls, Dax-Platz 30 erreicht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Durchwachsene Quartalszahlen von Oracle und damit neu aufkeimende Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktie des US-Cloud-Unternehmens auf Tradegate schwer belastet. Das Papier brach auf der deutschen Handelsplattform an diesem Morgen um knapp 12 Prozent auf 168,85 Euro ein, in etwa 197,5 Dollar entspricht. Hierzulande wurde Unternehmen mit KI-Bezug davon ebenfalls belastet und in den USA kündigt sich ein schwacher Start der technologielastigen Nasdaq-Börse an diesem Nachmittag an.
Am Markt wurde vor allem auf die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen KI-Quartalserlöse von Oracle verwiesen, die die Anleger vergrätzten, sowie auf die Anhebung der Investitionspläne des hochverschuldeten Konzerns.
Das verstärke die Sorge, dass die Nachfrage von Unternehmen nach den KI-Cloud-Diensten von Oracle nachlasse, erklärte ein Händler. Analyst Brent Thill von Jefferies schrieb, dass "der KI-Motor zwar brummt, die Treibstoffkosten aber im Auge behalten werden sollten". Angesichts des sich abzeichnenden Kurseinbruchs sieht er für die Aktie allerdings mehr Chancen als Risiken.
Im Sommer und Herbst hatte Oracle am Finanzmarkt stark vom KI-Boom profitiert. Im September war der Kurs nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bis auf fast 350 Dollar geklettert, dann aber zurückgefallen. Erst im November gelang nach Rutsch bis auf knapp 186 Dollar die Wende.
Die Aktie des Walldorfer Softwareherstellers SAP gab kurz nach dem Handelsstart um fast drei Prozent auf 205,00 Euro nach, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verwies mit Blick auf erwartet schwache Aktien mit KI Bezug auf die allgemein hohen Investitionen in diesem Bereich, die nach den Oracle-Zahlen erneut beunruhigten./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,15 % und einem Kurs von 168,1 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 480,42 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,22USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +36,05 %/+136,60 % bedeutet.
