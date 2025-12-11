Munich Re will Kosten um 600 Millionen Euro senken - Kein Jobabbau geplant

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 557,8 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,72 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 606,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 565,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +1,40 %/+17,55 % bedeutet.