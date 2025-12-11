Munich Re will Kosten um 600 Millionen Euro senken - Kein Jobabbau geplant
- Munich Re plant 600 Mio. Euro Einsparungen bis 2030.
- 200 Mio. Euro Einsparungen sollen 2024 erreicht werden.
- Kein geplanter Arbeitsplatzabbau, Gespräche laufen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re will seinen Gewinn bis Ende des Jahrzehnts auch durch stärkere Einsparungen nach oben treiben. Geplant seien Kostensenkungen von 600 Millionen Euro bis zum Jahr 2030, sagte der scheidende Vorstandschef Joachim Wenning bei der Vorstellung der neuen Mittelfristziele am Donnerstag in München. Davon sollen 200 Millionen schon im kommenden Jahr erzielt werden. Wie dies gelingen soll, ließen Wenning und sein designierter Nachfolger Christoph Jurecka in einer Videokonferenz auf Nachfrage offen. "Es gibt keinen Arbeitsplatzabbau, den wir im Moment planen", sagte Wenning. Allerdings spreche die Munich Re derzeit mit der Arbeitnehmerseite./stw/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 557,8 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,72 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 606,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 565,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +1,40 %/+17,55 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es geht wieder los.
Statt zu spekulieren, wäre ein Blick in den von der HV gebilligten Vergütungsbericht sinnvoll. Ich lese daraus, es gibt keine Aktienoptionen, etc., Bonus in Cash, Vorstand muss Aktien der Gesellschaft in Höhe ihrer jeweils aktuellen jährlichen Brutto-Grundvergütung halten. Für neue Vorstandsmitglieder gilt eine fünfjährige Aufbauphase (siehe S. 28).
So langsam wird es kritisch für den Kurs.