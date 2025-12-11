    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Oracle-Zahlen belasten Technologiewerte

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Aktienmärkte schwächeln, Australien im Plus.
    • Fed senkt Zinsen, Spielraum für weitere Senkungen klein.
    • Oracle enttäuscht, belastet Technologiewerte in Asien.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkten haben am Donnerstag mehrheitlich geschwächelt. Lediglich die australische Börse stemmt sich mit leichten Gewinnen gegen den Trend.

    Die US-Notenbank hatte mit ihrer Zinssenkung von 25 Basispunkten zwar die Erwartungen bestätigt. "Nach vorne schauend zeigen die Leitzinsprojektionen jedoch, dass der Spielraum für weitere Zinssenkungen schrumpft", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Die aktualisierten Projektionen sehen weiterhin eine Zinssenkung im Jahr 2026 und eine weitere Reduktion im Jahr 2027 vor", merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank dazu an.

    "Darüber hinaus beginnt die Fed mit Anleihekäufen, um die Liquidität aufrechtzuerhalten", fügte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hinzu. Somit sei "das Gesamtpaket der Fed" insgesamt positiv aufgenommen worden, was sich in den Gewinnen der US-Börsen widergespiegelt habe.

    Negative Vorgaben aus den USA gab es aber aus dem Technologiebereich. Der US-Softwarekonzern Oracle hatte mit dem Wachstum im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) die hohen Erwartungen verfehlt. Zudem will der Konzern nun noch mehr investieren, was auch Bedenken wegen der hohen Kosten für KI verstärkte. Nachbörslich geriet die Aktie unter Druck, was sich auch in Asien bemerkbar machte.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor vor diesem Hintergrund 0,9 Prozent auf 50.148,82 Punkte. Zu den Verlierern gehörte die Aktie der Softbank . Auch an den technologielastigen Märkten Südkoreas und Taiwans ging es nach unten.

    Die chinesischen Börsen schlossen sich der Tendenz zur Schwäche ebenfalls an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,86 Prozent auf 4.552,19 Punkte nach, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kaum verändert tendierte.

    Ausnahme waren australische Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 stieg um 0,15 Prozent auf 8.592,05 Punkte. Damit profitierte er nach Ansicht der Marktstrategen der Deutschen Bank von enttäuschenden Arbeitsmarktdaten. Diese hätten die Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung wieder gedämpft. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen seien deutlich gesunken./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,04 % und einem Kurs von 168,3 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 480,42 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,22USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +36,08 %/+136,66 % bedeutet.




