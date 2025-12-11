Deutschland-Tourismus erneut auf Rekordkurs
- Tourismus in Deutschland 2025 bleibt stark, Rekord!
- Inländerübernachtungen steigen um 0,6 Prozent.
- Ausländische Gäste sinken um 2,3 Prozent.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Trotz leicht sinkender Besucherzahlen aus dem Ausland bleibt der Tourismus in Deutschland 2025 auf Rekordkurs. Bis einschließlich Oktober verbuchten Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten insgesamt 433,5 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, das einen Rekord gebracht hatte.
Mit 362 Millionen Übernachtungen dominierten die Inländer deutlich. Während ihre Übernachtungszahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent gestiegen ist, fiel der Wert für Übernachtungen ausländischer Gäste um 2,3 Prozent auf 71,5 Millionen. Im Oktober sind die Werte für beide Gruppen gestiegen./ceb/DP/mis
