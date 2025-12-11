Deutschland-Tourismus erneut auf Rekordkurs

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 68,95 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,16 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,07 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,78 %/+12,33 % bedeutet.