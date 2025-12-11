LIR Life Sciences stellt Tierstudie zu Peptid-basierten Adipositas-Therapien vor
Mit einer innovativen Tierstudie lotet Lir Life Sciences das Potenzial nadelfreier GLP/GIP-Therapien aus, um Adipositas künftig schonender und zugänglicher zu behandeln.
Foto: adobe.stock.com
- Lir Life Sciences hat das Design einer vergleichenden Tierstudie zur Beurteilung der Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositastherapien über zellpenetrierende Peptide fertiggestellt.
- Die Studie untersucht die Wirksamkeit der transdermalen Verabreichung im Vergleich zu subkutanen Injektionen und bewertet die Blutzuckerwerte der Studientiere nach einer oralen Glukosebelastung.
- Ziel der Studie ist es, die Leistungsfähigkeit der CPP-optimierten transdermalen Plattform für verschiedene Therapien zu erfassen und geeignete Moleküle für die nadelfreie Verabreichung zu identifizieren.
- Lir Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung sicherer, wirksamer und patientenfreundlicher Alternativen zu injizierbaren Therapien zur Behandlung von Adipositas.
- Die Ergebnisse der Studie sollen als Grundlage für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte dienen und Daten für die IND-Strategie sammeln.
- Das Unternehmen zielt darauf ab, den Zugang zu Therapien zu verbessern und die Therapietreue in verschiedenen Märkten zu erhöhen, um die weltweite Belastung durch Adipositas zu bekämpfen.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,67 % im
Plus.
48 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9620EUR das entspricht einem Plus von +0,21 % seit der Veröffentlichung.
+3,67 %
+54,33 %
-77,39 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
