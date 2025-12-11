    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Carl Zeiss Meditec Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 11.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher um +6,66 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

    Carl Zeiss Meditec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Sie steigt um +6,66 % auf 45,80. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,80, mit einem Plus von +6,66 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von +0,14 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -0,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,52 % verloren.

    Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,19 %
    1 Monat +0,89 %
    3 Monate +0,14 %
    1 Jahr -26,62 %

    Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,08 Mrd. € wert.

    24.000 Punkte im Dax gefährdet - Oracle belastet


    Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gedämpft bleiben. Die gesenkten Leitzinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft geben dem Dax voraussichtlich keinen frischen Schwung, denn der Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle …

    Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz


    Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz im Rahmen der Erwartungen gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research (DORC). "Während des …

    Maximilian Foerst verlässt Carl Zeiss Meditec: Anleger verunsichert!


    Die Carl Zeiss Meditec AG hat am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, dass die Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31. Dezember 2025 beendet wird. Diese Entscheidung erfolgte einvernehmlich, nachdem Foerst einen Verstoß gegen den internen …

    Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carl Zeiss Meditec

