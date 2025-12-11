Oracle Aktie im freien Fall - 11.12.2025

Mit einer Performance von -12,15 % musste die Oracle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der Oracle Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Oracle Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -41,20 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle +3,75 % gewonnen.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,68 % 1 Monat -19,69 % 3 Monate -41,20 % 1 Jahr -1,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Oracle Aktie, die trotz solider finanzieller Ergebnisse gefallen ist. Einige Nutzer sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit, während andere skeptisch sind und einen begrenzten Rebound erwarten. Die Bewertung der Aktie wird als moderat angesehen, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der allgemeinen Marktentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 480,93 Mrd. € wert.

Asiens Aktienmärkten haben am Donnerstag mehrheitlich geschwächelt. Lediglich die australische Börse stemmt sich mit leichten Gewinnen gegen den Trend. Die US-Notenbank hatte mit ihrer Zinssenkung von 25 Basispunkten zwar die Erwartungen …

Durchwachsene Quartalszahlen von Oracle und damit neu aufkeimende Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktie des US-Cloud-Unternehmens auf Tradegate schwer belastet. Das Papier brach auf der deutschen …

Der US-Softwarekonzern Oracle wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen der Experten zurück. Zudem …

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.