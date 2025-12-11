Metaplanet Aktie im Ausverkauf - -11,97 % - 11.12.2025

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Metaplanet insgesamt ein Minus von -39,74 % zu verkraften.

Die Metaplanet Aktie ist bisher um -11,97 % auf 2,2800€ gefallen. Das sind -0,3100 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,68 %, geht es heute bei der Metaplanet Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um +5,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Metaplanet +970,09 % gewonnen.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,53 % 1 Monat -1,29 % 3 Monate -39,74 % 1 Jahr +1.186,52 %

wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, die zuletzt auf 471 JPY gestiegen ist. Technische Analysen deuten darauf hin, dass Rücksetzer in den Bereichen 460–452 als Kaufgelegenheiten gesehen werden. Zudem wird die Abhängigkeit vom Bitcoin-Kurs betont, der entscheidend für die zukünftige Entwicklung ist. Insgesamt herrscht Optimismus, dass Metaplanet bei stabilen Bitcoin-Kursen weiter steigen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,64 Mrd. € wert.

