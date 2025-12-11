    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,33 % - 11.12.2025

    Am 11.12.2025 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -5,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.12.2025

    Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 1,2780 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,33 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0720  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,60 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -31,19 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +11,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +169,97 % gewonnen.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,32 %
    1 Monat -37,04 %
    3 Monate -31,19 %
    1 Jahr +214,96 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die seit Oktober um über 70% gefallen ist. Anleger sind besorgt über Unsicherheiten und potenzielle Verwässerungen. Einige sehen Anzeichen für eine mögliche Short Squeeze, während andere die Aktie als spekulativ betrachten. Die Meinungen sind polarisiert, da Kleinanleger verstärkt kaufen, während institutionelle Investoren ihre Short-Positionen erhöhen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Electrovaya & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Geplante Übernahme sorgt für Gewinnsprung – und könnte die Aktie jetzt in eine neue Liga katapultieren


    Profitabler Zukauf: EBITDA-starke Übernahme kurz vor Abschluss. Moneta Securities soll die Finanzierung für den nächsten Wachstumssprung liefern

    KEINE PANIK! Almonty, Standard Lithium, DroneShield Aktie


    Rohstoff-Perle Almonty hat am Dienstag einen deutlichen Kursrücksetzer erlebt. Doch die gestrige Erholung zeigt, dass es keinen Grund für Panik gibt. Das Unternehmen ist auf dem Weg zur Wolfram-Supermacht. Daran hat CEO Lewis Black bei seiner …

    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -5,48 %
    +11,32 %
    -37,04 %
    -31,19 %
    +214,96 %
    +934,48 %
    +1.021,50 %
    +408,37 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



