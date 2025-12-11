    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    TUI Aktienkurs sinkt weiter - -3,84 % - 11.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die TUI Aktie bisher Verluste von -3,84 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -3,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,8200, mit einem Minus von -3,84 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von TUI Verluste von -0,37 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -2,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TUI einen Rückgang von -3,24 %.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,16 %
    1 Monat +12,16 %
    3 Monate -0,37 %
    1 Jahr -5,64 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die enttäuschende Kursentwicklung der TUI-Aktie, die von vielen als unzureichend wahrgenommen wird. Kritiker bemängeln die schwache Leistung des Managements und die niedrige Dividende von 0,10 Euro, die unter den Erwartungen liegt. Analysten geben unterschiedliche Kursziele an, wobei einige optimistisch sind, während andere skeptisch bleiben. Die allgemeine Stimmung ist pessimistisch, und viele Nutzer fordern mehr Verantwortung von der Unternehmensführung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,03 Mrd. € wert.

    Deutschland-Tourismus erneut auf Rekordkurs


    Trotz leicht sinkender Besucherzahlen aus dem Ausland bleibt der Tourismus in Deutschland 2025 auf Rekordkurs. Bis einschließlich Oktober verbuchten Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten insgesamt 433,5 Millionen …

    Almonty Industries, Electrovaya & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    TUI Group: Rekordzahlen und neue Dividendenpolitik für 2025!


    Die TUI Group hat am 10. Dezember 2025 ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 veröffentlicht und dabei ein bereinigtes EBIT von 1.459 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 12,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. …

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -1,82 %
    -2,16 %
    +12,16 %
    -0,37 %
    -5,64 %
    -9,85 %
    -38,95 %
    -82,66 %
    +20,10 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



