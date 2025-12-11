Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie im Blickpunkt - 11.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -2,06 % auf 154,60€. Der Kursrückgang der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,06 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) insgesamt ein Minus von -45,51 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -5,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -48,10 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,20 % 1 Monat -25,41 % 3 Monate -45,51 % 1 Jahr -57,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung von Microstrategy (MSTR), die bei 188,99 USD liegt. Die Marktstimmung ist abwartend vor dem FED-Zinsentscheid, mit stabilen Kaufblöcken und geringer Verkaufsaktivität. Microstrategy hat 1,4 Mrd. USD in Cash durch neue Aktien erhalten, was Liquidität sichert, jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Abwärtsspirale aufwirft, falls Bitcoin verkauft werden muss. Die Bewertung von MSTR ist stark mit der Entwicklung des Bitcoin-Kurses verknüpft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,04 Mrd. € wert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.