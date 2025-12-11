Mega-Investment: Equinor investiert massiv in Barentssee

Equinor und seine Partner werden mehr als 4 Milliarden norwegische Kronen (395,8 Millionen US-Dollar) in die Entwicklung des Ölfelds Isflak innerhalb der Johan-Castberg-Lizenz in der Barentssee investieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Öllagerstätte Isflak, deren Vorkommen auf rund 46 Millionen Barrel geschätzt werden, wird mittels einer Unterwasseranlage erschlossen, die mit dem Produktionsschiff "Johan Castberg" verbunden ist.

Die erste Ölförderung wird laut Equinor im vierten Quartal 2028 erwartet. Equinor hält einen Anteil von 46,3 Prozent an der Johan-Castberg-Lizenz, Vaar Energi besitzt 30 Prozent und das staatliche Unternehmen Petoro 23,7 Prozent. Das Unternehmen hat vor kurzem eine interne Umstrukturierung eingeleitet, um Unterwasserprojekte wie Isflak zu priorisieren, da es außer dem Wisting-Feld, das sich ebenfalls in der Barentssee befindet, keine größeren Entdeckungen mehr gibt, die den Bau neuer eigenständiger Plattformen rechtfertigen würden.

Equinor plant nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren rund 75 Unterwasserprojekte. Die Aktie ist in diesem Jahr knapp 18 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet aktuell 19,53 Euro. BNP Paribas Exane hat am 08.12. das Kursziel von zuvor 220 auf nun 215 Norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" beibehalten. JPMorgan hat am 05.12. das Kursziel von 240 auf 220 Norwegische Kronen gesenkt. Die US-Großbank hat ihre Einstufung mit "Underweight" bekräftigt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 19,46EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!