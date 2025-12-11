Alzchem Group - Aktie bricht ein -5,61 % - 11.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Alzchem Group Aktie. Mit einer Performance von -5,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Alzchem Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,61 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Obwohl die Alzchem Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,59 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um +25,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,69 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alzchem Group eine positive Entwicklung von +183,57 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,57 % geändert.

Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,10 % 1 Monat +10,69 % 3 Monate +13,59 % 1 Jahr +189,71 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Mrd.EUR € wert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Kreatin werde zum Mainstream in der Lebensmittelindustrie, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochabend mit Blick auf die Kooperation mit …

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.