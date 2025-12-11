Wirtschaft
Dax startet nach Fed-Entscheid im Minus
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.060 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Münchener Rück, die Porsche-Holding und Brenntag, am Ende SAP, Siemens Energy und Airbus.
"Der Optimismus nach dem positiven Wirtschaftsausblick der Fed ist bereits wieder verflogen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Stattdessen seien die KI-Sorgen zurück. Die hohen Investitionen im KI-Sektor beunruhigten Anleger zunehmend. "Und diese erneuten Sorgen resultieren heute in einem deutlich niedrigeren Nasdaq-Future."
"Der Optimismus nach dem positiven Wirtschaftsausblick der Fed ist bereits wieder verflogen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Stattdessen seien die KI-Sorgen zurück. Die hohen Investitionen im KI-Sektor beunruhigten Anleger zunehmend. "Und diese erneuten Sorgen resultieren heute in einem deutlich niedrigeren Nasdaq-Future."
Anzeige
Präsentiert von
"Für den Dax bleibt die Verteidigung der psychologisch so wichtigen 24.000-Punkte-Marke aktuell die größte und wichtigste Aufgabe", so Altmann. Zuletzt konnte der deutsche Leitindex viermal in Serie über der 24.000 schließen. "Heute muss der Dax dafür allerdings den Gegenwind von der Nasdaq aushalten."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1701 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8546 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 61,71 US-Dollar; das waren 50 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1701 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8546 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 61,71 US-Dollar; das waren 50 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dreiseitensteak schrieb 23.10.25, 16:44
mitdiskutieren »
Es geht wieder los.
Nachdem der Mega Sommer mit Temperaturen 45* nix wurde.
Neuer Anlauf.
"Schnee: Deutschland steht angeblich ein Jahrhundertwinter bevor, heißt es zuletzt vermehrt. RTL/ntv-Meteorologe Christian Häckl erklärt, worauf sich diese Vorhersagen stützen - und warum es noch keinen Grund zur Sorge gibt."
Im Sommer versuchte man Klimaanlagen zu verkaufen, nun möchte man es anders herum.
Schon peinlich diese Voraussagen.
Buch_999 schrieb 05.09.25, 08:22
mitdiskutieren »
Statt zu spekulieren, wäre ein Blick in den von der HV gebilligten Vergütungsbericht sinnvoll. Ich lese daraus, es gibt keine Aktienoptionen, etc., Bonus in Cash, Vorstand muss Aktien der Gesellschaft in Höhe ihrer jeweils aktuellen jährlichen Brutto-Grundvergütung halten. Für neue Vorstandsmitglieder gilt eine fünfjährige Aufbauphase (siehe S. 28).
https://www.munichre.com/content/dam/munichre/mrwebsiteslaunches/2025-hv/HV25-Verguetungsbericht-DE.pdf/_jcr_content/renditions/original./HV25-Verguetungsbericht-DE.pdf
und ab 1.1.26 gilt dann: https://www.munichre.com/content/dam/munichre/mrwebsiteslaunches/2025-hv/HV25-Verguetungssystem-Vorstand-DE.pdf/_jcr_content/renditions/original./HV25-Verguetungssystem-Vorstand-DE.pdf
und hier kann man den aktuellen Aktienbestand des Vorstands nachsehen: https://www.munichre.com/de/unternehmen/ueber-munich-re/vorstand/aktienbesitz-der-vorstandsmitglieder.html
Haematokrit schrieb 01.09.25, 15:16
mitdiskutieren »
So langsam wird es kritisch für den Kurs.
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte