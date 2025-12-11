81 0 Kommentare Nur 3 IPOs 2025: Trotz geringer Anzahl starke Kurse!

Nur drei IPOs, wenig Volumen, aber starke Kursgewinne: 2025 war für den deutschen Börsengang-Markt ein Jahr der Gegensätze – mit vorsichtigem Optimismus für 2026.

Im Jahr 2025 gab es in Deutschland nur drei Börsengänge, ein Rückgang im Vergleich zu vier IPOs im Vorjahr.

Das Emissionsvolumen fiel auf 1,19 Milliarden Euro, was den zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre darstellt.

Die durchschnittliche Kursentwicklung der Börsenneulinge betrug +55 Prozent, angeführt von der Pfisterer Holding SE.

Der Markt für Mittelstandsanleihen blieb stabil mit 23 Neuemissionen und einem signifikanten Anstieg des Emissionsvolumens auf 1,23 Milliarden Euro.

Kirchhoff Consult erwartet für 2026 eine Belebung des IPO-Marktes mit rund zehn Börsengängen in Deutschland.

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds zeigen erfolgreiche IPOs und eine stabilere Geldpolitik erste Anzeichen für einen Aufschwung im Börsengang-Markt.





