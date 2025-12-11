Nur 3 IPOs 2025: Trotz geringer Anzahl starke Kurse!
Nur drei IPOs, wenig Volumen, aber starke Kursgewinne: 2025 war für den deutschen Börsengang-Markt ein Jahr der Gegensätze – mit vorsichtigem Optimismus für 2026.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Im Jahr 2025 gab es in Deutschland nur drei Börsengänge, ein Rückgang im Vergleich zu vier IPOs im Vorjahr.
- Das Emissionsvolumen fiel auf 1,19 Milliarden Euro, was den zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre darstellt.
- Die durchschnittliche Kursentwicklung der Börsenneulinge betrug +55 Prozent, angeführt von der Pfisterer Holding SE.
- Der Markt für Mittelstandsanleihen blieb stabil mit 23 Neuemissionen und einem signifikanten Anstieg des Emissionsvolumens auf 1,23 Milliarden Euro.
- Kirchhoff Consult erwartet für 2026 eine Belebung des IPO-Marktes mit rund zehn Börsengängen in Deutschland.
- Trotz eines herausfordernden Marktumfelds zeigen erfolgreiche IPOs und eine stabilere Geldpolitik erste Anzeichen für einen Aufschwung im Börsengang-Markt.
