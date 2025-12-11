AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero im Rückwärtsgang nach Verkaufsempfehlung
- Delivery Hero: Verkaufsempfehlung bremst Rallye aus.
- Aktien verloren bis zu 6,5 Prozent, Teilgewinne abgegeben.
- Analystin senkt Prognosen wegen Konkurrenzdruck MENA.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally von Delivery Hero ist am Donnerstag von einer Verkaufsempfehlung ausgebremst worden. Die Aktien des Essenslieferanten verloren bis zu 6,5 Prozent, gaben damit aber nur einen Teil der Vortagesgewinne ab. Vom Jahrestief Mitte November waren sie zuletzt um 45 Prozent nach oben gerannt.
Dabei wurde vor allem auf mögliche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen spekuliert, mit denen Werte freigesetzt werden könnten. Darauf ging Analystin Monique Pollard von der Citigroup im Rahmen des Ausblicks auf 2026 für Europas Internetbranche nicht ein.
Pollard reagierte aber auf zunehmenden Konkurrenzdruck für Delivery Hero in der MENA-Region (Nahost/Nordafrika) mit einer weiteren Senkung ihrer Ergebnisprognosen, nachdem sie sie bereits nach dem dritten Quartal eingestampft hatte.
Sie rät nun beim unveränderten Kursziel von 19 Euro zum Verkauf. Neu ist der harte Wettbewerb in der MENA-Region für den Markt nicht. Zuletzt schien sich allerdings eine Stabilisierung abzuzeichnen./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,69 % und einem Kurs von 21,53 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +17,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,42 %/+88,59 % bedeutet.
( von 32€ auf unter 17€ )
Es ist doch immer das gleiche Spiel, dass die Emittenten von Derivaten die einzelnen Zertifikate zu den Stichtagen abräumen. Nimm mal Bonuszertifikate, die mit Aufgeld verkloppt werden vom Emittenten; dann befördert man die Aktien nach unten, z.B. über pessimistische Vk-Empfehlungen, z.B. DZ Bank für Hello Fresh, bringt über Freunde Short-Seller in die Aktien und räumt die Barrieren ab und kann dann günstig die Aktien liefern.