    AKTIE IM FOKUS

    Delivery Hero im Rückwärtsgang nach Verkaufsempfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero: Verkaufsempfehlung bremst Rallye aus.
    • Aktien verloren bis zu 6,5 Prozent, Teilgewinne abgegeben.
    • Analystin senkt Prognosen wegen Konkurrenzdruck MENA.
    Delivery Hero im Rückwärtsgang nach Verkaufsempfehlung
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally von Delivery Hero ist am Donnerstag von einer Verkaufsempfehlung ausgebremst worden. Die Aktien des Essenslieferanten verloren bis zu 6,5 Prozent, gaben damit aber nur einen Teil der Vortagesgewinne ab. Vom Jahrestief Mitte November waren sie zuletzt um 45 Prozent nach oben gerannt.

    Dabei wurde vor allem auf mögliche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen spekuliert, mit denen Werte freigesetzt werden könnten. Darauf ging Analystin Monique Pollard von der Citigroup im Rahmen des Ausblicks auf 2026 für Europas Internetbranche nicht ein.

    Pollard reagierte aber auf zunehmenden Konkurrenzdruck für Delivery Hero in der MENA-Region (Nahost/Nordafrika) mit einer weiteren Senkung ihrer Ergebnisprognosen, nachdem sie sie bereits nach dem dritten Quartal eingestampft hatte.

    Sie rät nun beim unveränderten Kursziel von 19 Euro zum Verkauf. Neu ist der harte Wettbewerb in der MENA-Region für den Markt nicht. Zuletzt schien sich allerdings eine Stabilisierung abzuzeichnen./ag/mis

    Delivery Hero

    -6,11 %
    +17,79 %
    +26,16 %
    -15,16 %
    -30,53 %
    -45,38 %
    -79,88 %
    -26,10 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,69 % und einem Kurs von 21,53 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +17,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,42 %/+88,59 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    AKTIE IM FOKUS Delivery Hero im Rückwärtsgang nach Verkaufsempfehlung Die jüngste Erholungsrally von Delivery Hero ist am Donnerstag von einer Verkaufsempfehlung ausgebremst worden. Die Aktien des Essenslieferanten verloren bis zu 6,5 Prozent, gaben damit aber nur einen Teil der Vortagesgewinne ab. Vom Jahrestief …
