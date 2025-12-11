BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1980 auf 2050 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach der jüngsten Kurskorrektur sei nur noch das Negativ-Szenario eingepreist, schrieb Adrien Rabier am Mittwochnachmittag. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei damit nun asymmetrisch positiv. Ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nehme, für die Rüstungsbranche sei es Halbzeit, nicht das Spielende./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 1.623EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2050
Kursziel alt: 1980
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
