JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für November mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen habe die geplante Kapazität übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 69,70EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



