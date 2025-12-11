    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    60 Prozent Aufwärtspotenzial?

    BioNTech: Diese Gamechanger sind noch nicht im Kurs eingepreist!

    Für Anleger von BioNTech gab es 2025 nicht viel zu feiern. Auf Jahressicht hat die Aktie rund 15 Prozent verloren. Dabei sind die großen Innovationen im Krebsbereich noch nicht komplett eingepreist, meinen Analysten.

    An der Börse ist es zuletzt still geworden um den deutschen Impf- und Krebsspezialisten BioNTech. Dabei haben die Mainzer kürzlich vielversprechende Fortschritte in ihrer Onkologie-Pipeline bekannt gegeben. Das dürfte das Unternehmen auf lange Sicht wieder wertvoller machen, schreiben die Analysten der Privatbank Berenberg. Angesichts positiver Daten aus klinischen Studien mit den Wirkstoffen Gotistobart und Pumitamig erhöhen die Analysten ihr Kursziel für die BioNTech-Aktien auf 155 US-Dollar.

    Gotistobart, ein Antikörper gegen das Protein CTLA-4, zeigte in der Behandlung von Lungenkrebs-Patienten eine bemerkenswerte 54-prozentige Verbesserung der Überlebensrate im Vergleich zur Standardtherapie Docetaxel. Besonders hervorzuheben ist, dass Gotistobart bei Patienten mit fortgeschrittenem Plattenepithel-Lungenkarzinom (2L+) und vorheriger PD-(L)1-Immuntherapie positive Ergebnisse lieferte. Berenberg erwartet, dass Gotistobart bei erfolgreicher Fortführung der Studie bis 2026 als Standardtherapie etabliert werden könnte und prognostiziert ein Umsatzpotenzial von 1,5 Milliarden Euro bei einer Marktdurchdringung von 25 Prozent.

    Auch die Fortschritte mit Pumitamig, einem PD-L1xVEGF-bispezifischen Antikörper, sind vielversprechend. In der Behandlung von triple-negativem Brustkrebs (TNBC) erreichte Pumitamig eine bemerkenswerte Fortschrittsrate von 59 Prozent in der Phase-2-Studie. Diese Ergebnisse liegen deutlich über den etwa 30 bis 35 Prozent, die für Chemotherapien erwartet werden. Auch in der Kombinationstherapie mit anderen Antikrebsmedikamenten zeigt sich großes Potenzial, insbesondere für TNBC und kleinzelligen Lungenkrebs.

    BioNTech hat sich mit seiner proprietären mRNA-Plattform als führend in der Krebstherapie positioniert und ist finanziell stark aufgestellt, um die Entwicklung vielversprechender neuer Therapien voranzutreiben. Die starke Bilanz mit einem Cash-Polster von 17,4 Milliarden Euro gibt dem Unternehmen erhebliche Mittel für Forschung und Entwicklung an die Hand.

    Trotz dieser Fortschritte wird BioNTechs Aktienkurs immer noch unterbewertet gehandelt, da die Marktteilnehmer vor allem den Rückgang der COVID-19-Vakzinumsätze fürchten. Berenberg ist jedoch der Ansicht, dass das Risiko der Impfstoffabhängigkeit bereits eingepreist ist und die Marktchancen in der Onkologie und anderen Bereichen langfristig den Aktienwert erheblich steigern könnten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 82,40EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Julian Schick
