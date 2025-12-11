Börsenstart Europa - 11.12. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 29.743,36 PKT und fällt um -0,32 %. Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +6,96 %, Nordex +2,95 %, Fraport +1,87 % Flop-Werte: Delivery Hero -5,26 %, Sartorius Vz. -2,57 %, AUTO1 Group -1,91 %

Der DAX bewegt sich bei 24.106,03 PKT und fällt um -0,36 %. Top-Werte: Brenntag +1,92 %, Porsche Holding SE +1,70 %, Daimler Truck Holding +1,61 % Flop-Werte: E.ON -2,26 %, SAP -2,12 %, Deutsche Boerse -1,80 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.557,87 PKT und verliert bisher -0,55 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +6,96 %, Nordex +2,95 %, PNE +0,94 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,57 %, SAP -2,12 %, SMA Solar Technology -1,88 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.719,43 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Schneider Electric +3,15 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,98 %, Münchener Rück +1,33 %

Flop-Werte: SAP -2,12 %, Iberdrola -1,98 %, Deutsche Boerse -1,80 %

Der ATX steht aktuell (09:59:40) bei 5.130,34 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: EVN +0,76 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,71 %, Wienerberger +0,66 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -2,70 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,42 %, Verbund Akt.(A) -1,09 %

Der SMI steht bei 12.917,67 PKT und verliert bisher -0,36 %.

Top-Werte: Holcim +0,97 %, Sika +0,46 %, Novartis +0,40 %

Flop-Werte: Lonza Group -2,07 %, Roche Holding -1,69 %, Givaudan -1,44 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.065,26 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: Capgemini +3,18 %, Schneider Electric +3,15 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,98 %

Flop-Werte: Stellantis -2,59 %, Euronext -1,28 %, Airbus -1,27 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:34) bei 2.810,60 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,73 %, Swedbank Shs(A) +0,76 %, Volvo Registered (B) +0,46 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -2,06 %, Assa Abloy Registered (B) -0,99 %, Sandvik -0,81 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.180,00 PKT und steigt um +2,17 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,62 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,87 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,47 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,21 %, Viohalco -0,78 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,47 %