    Autobahn 45

    Rahmedetalbrücke soll am 22. Dezember wieder befahrbar sein

    • Autobahn 45 über Rahmedetalbrücke öffnet am 22.12.
    • Ursprünglich sollte die Brücke erst 2026 fertig sein.
    • Stadt Lüdenscheid leidet unter Umleitungsverkehr.
    LÜDENSCHEID (dpa-AFX) - Die seit fast vier Jahren bei Lüdenscheid unterbrochene Autobahn 45 über die Rahmedetalbrücke soll am 22. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Ursprünglich sollte die Brücke erst im Februar 2026 fertig sein. Kürzlich hatte das Ministerium aber eine frühere Öffnung noch vor Weihnachten in Aussicht gestellt.

    "Es ist geschafft", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder laut Mitteilung. "Wir entlasten die Anwohnerinnen und Anwohner vom Durchgangsverkehr und stellen die Sauerlandlandlinie A 45 wieder her. Fest steht: Wir können Tempo in Deutschland." Neben Schnieder wolle auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Eröffnung kommen.

    Stadt wartet sehnsüchtig auf Freigabe

    Die marode Brücke war Anfang Dezember 2021 gesperrt und im Frühjahr 2023 gesprengt worden. Die Unterbrechung der wichtigen Nord-Süd-Achse, die das Ruhrgebiet mit dem Ballungsraum Frankfurt verbindet, sorgt seither für große Probleme vor allem in Lüdenscheid und in der angrenzenden Industrieregion. Die Stadt und das gesamte Umland sind durch Umleitungsverkehr, Lärm, Abgase, Staus und Lieferverzögerungen massiv belastet - und warten sehnsüchtig auf die Freigabe der neuen Brücke für den Verkehr.

    Die Arbeiten für den komplexen Neubau hatten im Oktober 2023 begonnen. Damals war zunächst eine Freigabe für Mitte 2026 angestrebt worden, dann war von Frühjahr 2026 die Rede. Stets hatten die Verantwortlichen versichert, die Arbeiten mit Hochdruck voranzutreiben, sofern die Witterungsverhältnisse dies zuließen./pa/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
