Rahmedetalbrücke soll am 22. Dezember wieder befahrbar sein

LÜDENSCHEID (dpa-AFX) - Die seit fast vier Jahren bei Lüdenscheid unterbrochene Autobahn 45 über die Rahmedetalbrücke soll am 22. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Ursprünglich sollte die Brücke erst im Februar 2026 fertig sein. Kürzlich hatte das Ministerium aber eine frühere Öffnung noch vor Weihnachten in Aussicht gestellt.

"Es ist geschafft", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder laut Mitteilung. "Wir entlasten die Anwohnerinnen und Anwohner vom Durchgangsverkehr und stellen die Sauerlandlandlinie A 45 wieder her. Fest steht: Wir können Tempo in Deutschland." Neben Schnieder wolle auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Eröffnung kommen.