JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 270 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mark Murphy sieht im Zwischenbericht des US-Konzerns "die üblichen Verdächtigen": Die bereits sicheren künftigen Einnahmen aus Cloud-Abos (RPO) sowie längerfristige Ziele würden angehoben, das aktuelle Geschäft laufe aber durchwachsen. Letzteres gelte sowohl für die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals als auch die Signale für das dritte, kommentierte Murphy am Donnerstag. Insgesamt ist er allerdings zufrieden mit der grundsätzlichen Entwicklung./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,20 % und einem Kurs von 168EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 270

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 $ , was eine Steigerung von +3,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer