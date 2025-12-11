JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Arturo Murua erwartet sich vom Kapitalmarkttag des Versorgers im Februar mehr Klarheit hinsichtlich der Netzregulierung in Italien, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick schrieb. Zusätzliche Aktienrückkäufe hält er für wahrscheinlich./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 8,651EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Arturo Murua

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,00

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



