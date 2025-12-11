JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Arturo Murua erwartet sich vom Kapitalmarkttag des Versorgers im Februar mehr Klarheit hinsichtlich der Netzregulierung in Italien, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick schrieb. Zusätzliche Aktienrückkäufe hält er für wahrscheinlich./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 8,651EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Arturo Murua
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,00
Kursziel alt: 9,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
