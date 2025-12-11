    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück

    AKTIE IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Munich gefragt nach 'atemberaubenden Zielen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Munich Re-Aktien steigen um 2,2 Prozent im Dax.
    • 200-Tage-Linie wird nach Erholungsrally erneut getestet.
    • Neue Ziele bis 2030 übertreffen Markterwartungen deutlich.
    AKTIE IM FOKUS - Munich gefragt nach 'atemberaubenden Zielen'
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Munich Re sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags mit bis zu 2,2 Prozent Kursplus bester Dax -Wert. Die Papiere der Münchner liefen dabei nach der jüngsten Erholungsrally wieder ihre einfache 200-Tage-Linie an. Von ihr wurde bereits im Vormonat ein Kursanstieg ausgebremst.

    Munich Re hatte am Mittwochnachmittag bereits vorab neue Ziele bis 2030 veröffentlicht. Die neuen Pläne seien nicht weniger als atemberaubend, schrieb Jefferies-Analyst Philip Kett. Der Markt habe das gute Branchenumfeld für Rückversicherer zwar durchaus erkannt, die neuen Ziele seien aber noch einmal deutlich besser als gedacht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.472,23€
    Basispreis
    16,56
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.663,91€
    Basispreis
    15,53
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit gibt die Munich Re aus Ketts Sicht nicht einfach ihre bisherige Zurückhaltung auf. Es zeige sich viel mehr, wie stark man von diversen Wachstumschancen profitiere./ag/mis

    Münchener Rück

    +1,31 %
    +2,59 %
    +0,48 %
    +5,19 %
    +6,80 %
    +73,98 %
    +124,64 %
    +187,80 %
    +1.478,05 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 558 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,72 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 606,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 565,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+17,76 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Munich gefragt nach 'atemberaubenden Zielen' Die Aktien der Munich Re sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags mit bis zu 2,2 Prozent Kursplus bester Dax -Wert. Die Papiere der Münchner liefen dabei nach der jüngsten Erholungsrally wieder ihre einfache 200-Tage-Linie an. Von ihr wurde …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     