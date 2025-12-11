    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 11.12.2008 deckte die Verhaftung von Benni Madoff den größten Finanzbetrug der Geschichte auf

    Am 11. Dezember 2008 erschütterte ein gewaltiger Finanzskandal die USA: mitten im Strudel der globalen Finanzkrise wurde Bernard "Bernie" Madoff in seinem luxuriösen Penthouse in Manhattan festgenommen. Die Verhaftung eines Mannes, der jahrzehntelang als Ikone der Wall Street, als Finanzpionier und als respektierter Philanthrop galt, erschütterte nicht nur die USA, sondern die gesamte Finanzwelt. Es stellte sich heraus, dass Madoff ein gigantisches Ponzi-System betrieben hatte – vermutlich das größte, das die Welt je gesehen hat. Der Schaden umfasste rund 65 Mrd. USD laut der manipulierten Kontoauszüge; das tatsächlich verlorene Kapital der Investoren lag bei rund 20 Mrd. zuzüglich der von Madoff ausgewiesenen fiktiven Gewinne.

    Was diesen Fall so besonders machte, waren nicht nur die astronomischen Beträge, sondern auch die Mechanismen, mit denen Madoff sein Betrugssystem tarnte, die sozialen Strukturen, die er ausnutze, und das massive Versagen der staatlichen Aufsichtsbehörden...

    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Verfasst von Michael C. Kissig
