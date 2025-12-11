41 0 Kommentare Nordic Unveils nRF9151 Kit for Satellite & Cellular IoT Connectivity

Nordic Semiconductor’s new nRF9151 SMA DK redefines cellular IoT and satellite-ready design, combining RF precision, flexible antennas, and rapid prototyping in one powerful platform.

Nordic Semiconductor has launched the nRF9151 SMA Development Kit (DK) for cellular IoT, DECT NR+, and Non-Terrestrial Network (NTN) applications.

The nRF9151 SMA DK features SMA connectors for external antennas, enhancing RF performance and evaluation capabilities in challenging environments.

New modem firmware adds support for direct-to-satellite IoT communication, enabling NB-IoT NTN and supporting terrestrial LTE-M and NB-IoT networks.

The DK is designed for RF precision and flexibility, allowing engineers to validate their designs with accurate power measurements and performance validation.

It includes a complete toolkit for rapid prototyping, featuring high-performance antennas and IoT SIM cards for immediate connectivity.

The nRF9151 SMA DK is available now through Nordic's distribution partners, with free access to the alpha modem firmware.





