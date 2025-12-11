sicherheitskritische Kommunikation aus Österreich überzeugt in Europa

Eine effektive Zusammenarbeit von Einsatzkräften in Notfallsituationen kann maßgeblich über deren Bewältigung entscheiden. Die Basis hierfür ist immer ein möglichst umfassendes Bild der jeweiligen Lage. Genau hier setzt Frequentis Mission Critical Services (MCX) an - eine moderne Lösung, die Sprache, Daten und Multimedia in einem System bündelt. Da MCX flexibel über unterschiedliche Netze funktioniert (öffentliche Mobilfunknetze, private Netze oder Satellitenanbindungen) ermöglicht es Einsatzkräften, jederzeit zuverlässig miteinander zu kommunizieren. Doch dabei bleibt es nicht: Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste oder Bahnpersonal profitieren von Echtzeit-Lagebildern, Push-to-Talk, Videostreams und einem sicheren Datenaustausch.

Die Frequentis AG (WKN, A2PHG5. ISIN, ATFREQUENT09) bietet ein End-to-End-System auf Basis des MCX-Standards an, das Leitstellen die Steuerung der Kommunikation erlaubt, Einsatzkräfte mit der Gesamtlage verbindet und unterschiedliche Netze zu einer einheitlichen Plattform zusammenführt. Apps für Smartphones, Multimedia-Handling und Mobile Device Management sorgen außerdem dafür, dass alle wichtigen Informationen jederzeit verfügbar sind. Frequentis’ Ziel ist es dabei, ältere Systeme wie TETRA oder GSM-R im Bahnsektor abzulösen und den Übergang zu 5G-basierten Lösungen wie eben MCX oder FRMCS für die Eisenbahn (Future Railway Mobile Communication System) zu unterstützen.

Praxisbeispiele: MCX bereits europaweit „im Einsatz“

Schon jetzt wird MCX in Europa Schritt für Schritt umgesetzt. In Großbritannien kooperiert Frequentis beispielsweise mit IBM beim Emergency Services Network (ESN) des britischen Innenministeriums. Dieses Netzwerk wird mehr als 300.000 Einsatzkräften Sprach-, Video- und Datenkommunikation bereitstellen. Zusätzlich wird es die Koordination verbessern und die Schnelligkeit und Sicherheit in Einsatzszenarien erhöhen.

Auch in Österreich testet die ÖBB-Infrastruktur AG das Frequentis-MCX-System, um sich auf eine zukünftige 5G-basierte Kommunikation vorzubereiten. Ein weiteres Beispiel ist die Schneebergbahn in Niederösterreich, welche über ein leistungsfähiges MCX-System verfügt und damit die Betriebskommunikation über ein 4G-Netz abwickelt.

Darüber hinaus demonstriert Frequentis die europaweite Interoperabilität von MCX in gleichzeitigen Trials in Deutschland, Italien, Schweden und den Niederlanden. Im Rahmen des EU Critical Communication System (EUCCS) leitet die Frequentis AG eines von vier Konsortien, um sicherzustellen, dass verschiedene nationale Netze und Systeme nahtlos zusammenarbeiten.