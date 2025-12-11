    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schott Pharma blickt Richtung USA und Asien

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma plant Produktionsverlagerungen in USA.
    • Investitionen in Europa, Fokus auf Ungarn und Serbien.
    • 2026 wird als Übergangsjahr mit Herausforderungen gesehen.
    Schott Pharma blickt Richtung USA und Asien
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma plant mittelfristig Produktionsverlagerungen Richtung USA und Asien. "Es gibt Industriebewegungen Richtung USA, auch in der Pharmazeutik, auch nach China und Indien", sagte Finanzvorstand Reinhard Mayer der Deutschen Presse-Agentur sowie der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX in Mainz. "Die neue US-Administration versucht, Fertigung in die USA zu bringen." Damit änderten sich Pläne bei großen Pharmakonzernen, sagte Mayer. "Und wir sind Teil der Kette."

    Angesichts dessen müsse Schott Pharma überlegen, wo Kapazitäten für welche Produkte in fünf, sechs Jahren benötigt würden, sagte Mayer weiter. "In Indien sind wir stark, in China ist unsere Marktpartizipation noch nicht so stark."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma AG!
    Long
    14,34€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    16,46€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nichtsdestotrotz wollen die Mainzer ihre laufenden Investitionen in europäische Standorte, namentlich in Ungarn und Serbien, zunächst zu Ende führen. Am Heimatstandort Mainz werde sich die Beschäftigung nach einem leichten Aufbau im zu Ende gehenden Jahr nicht nennenswert ändern.

    2026 als Übergangsjahr

    Im Geschäftsjahr 2025 steigerte Schott Pharma, das Verpackungen und Behältnisse aller Art für die Pharmabranche herstellt, seinen Umsatz um drei Prozent auf 986,2 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 147,0 Millionen Euro, das waren 2,2 Prozent weniger als im Jahr davor.

    Aktuell sehen die Mainzer ein herausforderndes Marktumfeld, der scheidende Vorstandschef Andreas Reisse nannte 2026 ein Übergangsjahr. Ein Grund dafür ist dem Unternehmen zufolge, dass ein langjähriger großer Kunde weniger Bedarf an Glasspritzen hat als erwartet. "Das ist ein singuläres Ereignis", betonte Finanzvorstand Mayer. "Die Haupttrends sind immer noch intakt."

    Die Weltbevölkerung wachse, es gebe mehr chronische Erkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Autoimmun-Erkrankungen. Geschäft etwa mit großvolumigen Spritzen, Pens oder sogenannten Autoinjektoren zur Selbstverabreichung von Medikamenten sei mit Blick auf die Entwicklung von mRNA-Medikamenten, Abnehmmitteln oder auch Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten zu erwarten. Bei letzteren sollen Wirkstoffe der Chemotherapie mit Hilfe von Antikörpern gezielter an Krebszellen gebracht werden. "Der Trend geht weg von der Behandlung im Krankenhaus", sagte Mayer./chs/DP/nas

    SCHOTT Pharma

    -2,41 %
    -13,54 %
    -12,68 %
    -25,11 %
    -40,59 %
    -44,00 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 15,38 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -13,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -2,60 %/+55,84 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SCHOTT Pharma. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der SCHOTT Pharma Aktie. Die Aktie befindet sich auf Rekordtiefen, nachdem der Börsengang zu hoch bewertet war. Trotz Kursverlusten werden die fundamentalen Kennzahlen als relativ hoch eingeschätzt, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Diskussionen drehen sich um Kursziele, die Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen und die zukünftige Entwicklung, wobei einige auf eine mögliche Bodenbildung hoffen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SCHOTT Pharma eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schott Pharma blickt Richtung USA und Asien Der Pharmazulieferer Schott Pharma plant mittelfristig Produktionsverlagerungen Richtung USA und Asien. "Es gibt Industriebewegungen Richtung USA, auch in der Pharmazeutik, auch nach China und Indien", sagte Finanzvorstand Reinhard Mayer der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     