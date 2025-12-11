Videoausblick
Fed: Massive Widersprüche - Oracle crasht, nächster Schlag für KI-Blase!
Die US-Aktienmärkte gestern zunächst erfreut über den dovishen Ton von Powell - aber dann kam Oracle mit seinen Zahlen und stoppte die Party!
Fed-Chef Powell hat gestern massive Widersprüche präsentiert: man senkt die Zinsen wegen des schwachen Arbeitsmarkts, erwartet aber eine niedrigere Arbeitslosenquote und erhöht gleichzeitig die BIP-Prognose für die Wirtschaft. Powell behauptet weiter, dass die Liquidität im Bankensystem gut sei - aber gleichzeitig kauft man kurzlaufende Staatsanleihen, auch um den Stress im Bankensystem zu lindern. Dazu nimmt die Uneinigkeit innerhalb der US-Notenbank zu (drei Dissenter). Faktisch hat Fed-Chef Powell gestern auch die US-Arbeitsmarktdaten als Fake News bezeichnet. Die US-Aktienmärkte gestern zunächst erfreut über den dovishen Ton von Powell - aber dann kam Oracle mit seinen Zahlen und stoppte die Party! Denn Oracle ist eines der schwächsten Glieder in einer reißenden Kette namens KI-Blase (genauer: KI-Investitions-Blase)..
