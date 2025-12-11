    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Videoausblick

    Fed: Massive Widersprüche - Oracle crasht, nächster Schlag für KI-Blase!

    Die US-Aktienmärkte gestern zunächst erfreut über den dovishen Ton von Powell - aber dann kam Oracle mit seinen Zahlen und stoppte die Party!

    Fed-Chef Powell hat gestern massive Widersprüche präsentiert: man senkt die Zinsen wegen des schwachen Arbeitsmarkts, erwartet aber eine niedrigere Arbeitslosenquote und erhöht gleichzeitig die BIP-Prognose für die Wirtschaft. Powell behauptet weiter, dass die Liquidität im Bankensystem gut sei - aber gleichzeitig kauft man kurzlaufende Staatsanleihen, auch um den Stress im Bankensystem zu lindern. Dazu nimmt die Uneinigkeit innerhalb der US-Notenbank zu (drei Dissenter). Faktisch hat Fed-Chef Powell gestern auch die US-Arbeitsmarktdaten als Fake News bezeichnet. Die US-Aktienmärkte gestern zunächst erfreut über den dovishen Ton von Powell - aber dann kam Oracle mit seinen Zahlen und stoppte die Party! Denn Oracle ist eines der schwächsten Glieder in einer reißenden Kette namens KI-Blase (genauer: KI-Investitions-Blase)..

    1. Werbung: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Webinar Stagge/Fugmann (16. Dezember 2025, 19:00Uhr) - hier anmelden:
    https://register.gotowebinar.com/register/7024793435534803033

    2. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    3. Fed-Zinsen: Dritte Senkung in Folge hat 3 Gegenstimmen – Ausblick unsicher

     

    Das Video "Fed: Massive Widersprüche - Oracle crasht, nächster Schlag für KI-Blase!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
