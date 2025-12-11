Delivery Hero Aktie verliert deutlich an Wert - -5,73 % - 11.12.2025

Die Delivery Hero Aktie notiert aktuell bei 21,320€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,295 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,44 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Delivery Hero Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -12,68 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +21,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,53 %. Im Jahr 2025 gab es für Delivery Hero bisher ein Minus von -16,49 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,40 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,28 % 1 Monat +30,53 % 3 Monate -12,68 % 1 Jahr -27,66 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,37 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Die gesenkten Leitzinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft gaben keinen frischen Schwung. Stattdessen drückten Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) ein …

Die jüngste Erholungsrally von Delivery Hero ist am Donnerstag von einer Verkaufsempfehlung ausgebremst worden. Die Aktien des Essenslieferanten verloren bis zu 6,5 Prozent, gaben damit aber nur einen Teil der Vortagesgewinne ab. Vom Jahrestief …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.