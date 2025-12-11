UBS stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 132 auf 171 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Modekette mache einige Fortschritte bei ihren Bemühungen, das Umsatzwachstum zu beschleunigen, was sich in den stabilen Handelszahlen für September mit einem Anstieg widerspiegele, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 16,30EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 171

Kursziel alt: 132

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

