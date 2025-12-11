Über 30 % im Plus: Überraschender Milliarden-Deal treibt diese Aktie!

Der deutsche Familienkonzern Freudenberg will Nilfisk übernehmen und bewertet den dänischen Hersteller industrieller Reinigungsgeräte mit rund 3,8 Milliarden Dänische Kronen (rund 508,75 Millionen Euro). Das Angebot umfasst 140 Dänische Kronen (5,78 Euro) in bar je Aktie. Nilfisk bestätigte das Angebot am Donnerstag und sprach sich für eine Annahme aus. Die Aktie von Nilfisk sprang am Donnerstag über 34 Prozent nach oben und notierte bei 138,10 Dänische Kronen (Stand 10:43 Uhr MEZ).

Strategiewechsel nach schwierigen Jahren

Der Vorstand vollzieht damit eine überraschende Kehrtwende. Nilfisk hatte sich lange selbst als Käufer sehen wollen, kämpfte jedoch mit schwachem Wachstum. Seit der Abspaltung von NKT im Jahr 2017 hat die Aktie rund zwei Drittel an Wert verloren. Verwaltungsratschef Peter Nilsson erklärte, das Angebot sei "das Ergebnis eines strategischen Überprüfungsprozesses, der nach einer unaufgeforderten Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen eingeleitet wurde".

Bieterkampf im Hintergrund

Laut Unternehmen meldeten sich mehrere Interessenten mit konkurrierenden Geboten. Nilfisk betont, man habe während der Gespräche "die Bedingungen eines der Angebote im Rahmen des Verhandlungsprozesses verbessern" können. Unterstützt wird die Offerte vom Großaktionär Kirkbi, dem Investmentarm der Lego-Eigentümerfamilie, die rund 20 Prozent hält. Kirkbi und weitere Anteilseigner, die zusammen 50,9 Prozent halten, stellen sich hinter das Angebot. Ihre Zusagen gelten jedoch nur, solange kein dritter Interessent ein mindestens zehn Prozent höheres Gebot vorlegt.

Bedingungen und Zeitplan

Der Abschluss hängt davon ab, dass Freudenberg mindestens 90 Prozent plus eine Aktie erhält und alle behördlichen Genehmigungen vorliegen. Der Konzern will die Transaktion im ersten Halbjahr des kommenden Jahres vollziehen. Danach plant Freudenberg, Nilfisk von der Börse zu nehmen und die restlichen Aktien zwangsweise einzuziehen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nilfisk Holding Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +34,54 % und einem Kurs von 18,58EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.