    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Milliarden-Exporte gefährdet

    1157 Aufrufe 1157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schock für VW: Nach Mexikos Zollerhöhung ist Milliardenlieferung betroffen

    Mexikos Zölle steigen um 50 Prozent – damit sind Exporte über 1 Milliarde US-Dollar von VW, Hyundai und Suzuki betroffen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Mexiko erhöht Zölle um 50% auf indische Autos.
    • Exporte von VW, Hyundai, Suzuki stark betroffen.
    • Druck der USA zwingt Mexiko zu Handelsänderungen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Milliarden-Exporte gefährdet - Schock für VW: Nach Mexikos Zollerhöhung ist Milliardenlieferung betroffen
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Mexikos Entscheidung, die Zölle um bis zu 50 Prozent zu erhöhen, wird Lieferungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar von großen indischen Autoexporteuren, darunter Volkswagen und Hyundai, betreffen. Die Regierung der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum hat am Mittwoch beschlossen, die Einfuhrzölle für Hunderte von Waren aus Ländern, mit denen Mexiko keine Handelsabkommen hat, darunter China und Indien, im nächsten Jahr zu erhöhen, um die heimischen Arbeitsplätze und die Produktion zu schützen.

    Dieser Schritt erfolgt jedoch auch vor dem Hintergrund des Drucks der USA auf Mexiko, die Geschäfte mit China einzuschränken, trotz des Widerstands lokaler Wirtschaftsverbände, die vor steigenden Kosten durch höhere Zölle warnen. Die Einfuhrzölle auf Autos werden von 20 Prozent auf 50 Prozent steigen, was einen erheblichen Schlag für Indiens größte Fahrzeugexporteure nach Mexiko, darunter Volkswagen, Hyundai, Nissan und Suzuki, bedeutet. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    117,76€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 10,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    98,12€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 10,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Society of Indian Automobile Manufacturers, ein Branchenverband, zu dessen Mitgliedern VW, Hyundai und Suzuki zählen, hatte das indische Handelsministerium im November aufgefordert, Druck auf Mexiko auszuüben, damit dieses den Status quo bei den Zöllen für aus Indien exportierte Fahrzeuge beibehält.

    Der Industrieverband schrieb in seinem Brief an das Handelsministerium, bevor die Zölle festgelegt wurden: "Die geplante Zollerhöhung dürfte sich direkt auf die indischen Automobilexporte nach Mexiko auswirken [...] wir bitten die indische Regierung um Unterstützung, damit sie mit der mexikanischen Regierung in Kontakt treten kann." Es ist noch unklar, welche Schritte die Autohersteller, der Branchenverband und die indische Regierung als Nächstes unternehmen werden. Die Erhöhung der Zölle könnte die indischen Autohersteller dazu zwingen, ihre auf Mexiko basierenden Strategien zu überdenken. Mexiko ist nach Südafrika und Saudi-Arabien Indiens drittgrößter Exportmarkt für Autos.

    Indische Automobilhersteller haben sich auf Exporte verlassen, um ihre Produktion zu maximieren und Skaleneffekte zu erzielen. Einige nutzen Exporte auch, um schwächere Inlandsverkäufe auszugleichen oder ihre Gewinnmargen zu verbessern – eine Geschäftsstrategie, die möglicherweise überdacht werden muss. Die Erhöhung der Zölle, die einem Anstieg der globalen Zölle, einschließlich der von US-Präsident Donald Trump befürworteten Abgaben, entspricht, könnte auch die Bemühungen von Premierminister Narendra Modi erschweren, Indien als kostengünstige Produktionsalternative zu China zu vermarkten.  

    Das indische Handelsministerium, der Verband der indischen Automobilhersteller und die mexikanische Regierung reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Hyundai und Suzuki reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Piyush Arora, Chef der indischen VW-Tochter Skoda Auto Volkswagen, sagte, Indien sei seit vielen Jahren ein starker Exportmarkt und das Unternehmen versende von hier aus in mehr als 40 Länder. Bevor die Zölle beschlossen wurden sagte Arora: "Mexiko ist seit jeher einer unserer wichtigsten Exportmärkte, angesichts der steigenden Nachfrage dort und der Beliebtheit unserer in Indien hergestellten Modelle."

    Indien exportierte im letzten Geschäftsjahr Waren im Wert von 5,3 Milliarden US-Dollar nach Mexiko, davon entfielen knapp 1 Milliarde US-Dollar auf Autos, wie aus dem Schreiben und kommerziell verfügbaren Zolldaten hervorgeht. Skoda Auto ist für fast 50 Prozent der gesamten indischen Autoexporte nach Mexiko verantwortlich. Hyundai exportierte Fahrzeuge im Wert von 200 Millionen US-Dollar, Nissans Exporte beliefen sich auf 140 Millionen US-Dollar und die von Suzuki auf 120 Millionen US-Dollar. 

    Bei Treffen mit Regierungsbeamten im vergangenen Monat gaben Autohersteller an, dass es sich bei der Mehrzahl der Lieferungen von Indien nach Mexiko um Kompaktwagen mit einem Hubraum von weniger als einem Liter handele, die für den mexikanischen Markt und nicht für den Weiterexport in die USA bestimmt seien.  

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden-Exporte gefährdet Schock für VW: Nach Mexikos Zollerhöhung ist Milliardenlieferung betroffen Mexikos Zölle steigen um 50 Prozent – damit sind Exporte über 1 Milliarde US-Dollar von VW, Hyundai und Suzuki betroffen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     