Schock für VW: Nach Mexikos Zollerhöhung ist Milliardenlieferung betroffen

Dieser Schritt erfolgt jedoch auch vor dem Hintergrund des Drucks der USA auf Mexiko, die Geschäfte mit China einzuschränken, trotz des Widerstands lokaler Wirtschaftsverbände, die vor steigenden Kosten durch höhere Zölle warnen. Die Einfuhrzölle auf Autos werden von 20 Prozent auf 50 Prozent steigen, was einen erheblichen Schlag für Indiens größte Fahrzeugexporteure nach Mexiko, darunter Volkswagen , Hyundai , Nissan und Suzuki , bedeutet.

Mexikos Entscheidung, die Zölle um bis zu 50 Prozent zu erhöhen, wird Lieferungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar von großen indischen Autoexporteuren, darunter Volkswagen und Hyundai, betreffen. Die Regierung der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum hat am Mittwoch beschlossen, die Einfuhrzölle für Hunderte von Waren aus Ländern, mit denen Mexiko keine Handelsabkommen hat, darunter China und Indien, im nächsten Jahr zu erhöhen, um die heimischen Arbeitsplätze und die Produktion zu schützen.

Die Society of Indian Automobile Manufacturers, ein Branchenverband, zu dessen Mitgliedern VW, Hyundai und Suzuki zählen, hatte das indische Handelsministerium im November aufgefordert, Druck auf Mexiko auszuüben, damit dieses den Status quo bei den Zöllen für aus Indien exportierte Fahrzeuge beibehält.

Der Industrieverband schrieb in seinem Brief an das Handelsministerium, bevor die Zölle festgelegt wurden: "Die geplante Zollerhöhung dürfte sich direkt auf die indischen Automobilexporte nach Mexiko auswirken [...] wir bitten die indische Regierung um Unterstützung, damit sie mit der mexikanischen Regierung in Kontakt treten kann." Es ist noch unklar, welche Schritte die Autohersteller, der Branchenverband und die indische Regierung als Nächstes unternehmen werden. Die Erhöhung der Zölle könnte die indischen Autohersteller dazu zwingen, ihre auf Mexiko basierenden Strategien zu überdenken. Mexiko ist nach Südafrika und Saudi-Arabien Indiens drittgrößter Exportmarkt für Autos.

Indische Automobilhersteller haben sich auf Exporte verlassen, um ihre Produktion zu maximieren und Skaleneffekte zu erzielen. Einige nutzen Exporte auch, um schwächere Inlandsverkäufe auszugleichen oder ihre Gewinnmargen zu verbessern – eine Geschäftsstrategie, die möglicherweise überdacht werden muss. Die Erhöhung der Zölle, die einem Anstieg der globalen Zölle, einschließlich der von US-Präsident Donald Trump befürworteten Abgaben, entspricht, könnte auch die Bemühungen von Premierminister Narendra Modi erschweren, Indien als kostengünstige Produktionsalternative zu China zu vermarkten.

Das indische Handelsministerium, der Verband der indischen Automobilhersteller und die mexikanische Regierung reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Hyundai und Suzuki reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Piyush Arora, Chef der indischen VW-Tochter Skoda Auto Volkswagen, sagte, Indien sei seit vielen Jahren ein starker Exportmarkt und das Unternehmen versende von hier aus in mehr als 40 Länder. Bevor die Zölle beschlossen wurden sagte Arora: "Mexiko ist seit jeher einer unserer wichtigsten Exportmärkte, angesichts der steigenden Nachfrage dort und der Beliebtheit unserer in Indien hergestellten Modelle."

Indien exportierte im letzten Geschäftsjahr Waren im Wert von 5,3 Milliarden US-Dollar nach Mexiko, davon entfielen knapp 1 Milliarde US-Dollar auf Autos, wie aus dem Schreiben und kommerziell verfügbaren Zolldaten hervorgeht. Skoda Auto ist für fast 50 Prozent der gesamten indischen Autoexporte nach Mexiko verantwortlich. Hyundai exportierte Fahrzeuge im Wert von 200 Millionen US-Dollar, Nissans Exporte beliefen sich auf 140 Millionen US-Dollar und die von Suzuki auf 120 Millionen US-Dollar.

Bei Treffen mit Regierungsbeamten im vergangenen Monat gaben Autohersteller an, dass es sich bei der Mehrzahl der Lieferungen von Indien nach Mexiko um Kompaktwagen mit einem Hubraum von weniger als einem Liter handele, die für den mexikanischen Markt und nicht für den Weiterexport in die USA bestimmt seien.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



