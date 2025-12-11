JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Der Umsatz im vierten Geschäftsquartal des Medizintechnikkonzerns habe über der Konsensschätzung gelegen, wobei beide Geschäftsbereiche besser als erwartet abgeschnitten hätten, schrieb David Adlington am Donnerstag. Allerdings sehe er keinen Grund, der Aktie nachzujagen, ergänzte er. Optimisten dürften ihren Fokus zwar auf die verbesserte Umsatzdynamik und einen besseren Auftragsbestand legen, doch auch für Pessimismus gebe es etwa angesichts der im Jahresvergleich gesunkenen Margen oder eines erneuten Chef-Wechsels und dem verschobenen Kapitalmarkttag genügend Gründe./rob/ck/ag
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,06 % und einem Kurs von 46,40EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:46 Uhr) gehandelt.
