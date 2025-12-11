UBS stuft EON AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Wanda Serwinowska befasste sich am Mittwochabend mit den finalen Plänen der Bundesnetzagentur für die künftige Regulierung der Einnahmen der Gas- und Stromnetzbetreiber./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:36 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 15,20EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00 € , was eine Steigerung von +5,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer