    Knapp vorm Absturz?

    Silber auf Rekord – UBS warnt vor Crash-Gefahr durch extreme Fonds-Prämien

    Silber jagt von Rekord zu Rekord. Nun schlägt die UBS Alarm. Chinas größter Silberfonds handelt mit extremen Aufschlägen – ein Signal, das die Rallye kippen lassen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS warnt vor spekulativen Exzessen im Silbermarkt.
    • Rekordhoch bei Silber, aber hohe Volatilität droht.
    • Experten sehen langfristig Potenzial, aber Crashrisiko.
    Knapp vorm Absturz? - Silber auf Rekord – UBS warnt vor Crash-Gefahr durch extreme Fonds-Prämien
    Foto: Unsplash

    Der Manager des einzigen reinen Silberfonds in China, des UBS SDIC Silver Futures Fund LOF, hat eine ungewöhnlich deutliche Warnung an Anleger ausgesprochen. Hintergrund ist eine Rekordprämie von rund 12 Prozent, zu der der Fonds derzeit gegenüber seinen zugrunde liegenden Silber-Futures der Shanghai Futures Exchange gehandelt wird – ein klares Zeichen für spekulative Exzesse im chinesischen Markt. Der Fondsmanager mahnte erneut, Anleger könnten "erhebliche Verluste" erleiden, sollten sie "blindlings in Fondsanteile mit hohen Prämien investieren". Laut Bloomberg ist es bereits die fünfte Warnung in diesem Monat.

    Der Preisdruck folgt auf eine extreme Rallye: Silber hat sich 2025 mehr als verdoppelt und am Donnerstag ein Rekordhoch von über 62 US-Dollar erreicht – getrieben von globaler Angebotsknappheit nach dem Short Squeeze im Oktober und erneuten Zinssenkungen der Federal Reserve. In China hat der Engpass bei Anlageprodukten rund um Silber zu einer massiven Verlagerung spekulativer Gelder in den UBS-Fonds geführt. "Das ist sehr riskant", sagte Song Jiangzhen von der Guangdong Southern Gold Market Academy. "Wenn sich die Silberpreise korrigieren, werden Fondsanleger eine noch stärkere Korrektur erleben."

    Die Handelssignale aus Shanghai unterstreichen das überhitzte Sentiment: Das tägliche Volumen bei Silber-Futures hat in diesem Monat Niveaus erreicht, die an die Marktverwerfungen des Herbstes erinnern. Zugleich hat die Hochstufung von Silber zum "kritischen Mineral" in den USA die Sorge vor möglichen Zöllen geschürt – ein Faktor, der die physische Verfügbarkeit im globalen Markt weiter verengt. China ist der größte Silberverbraucher der Welt, und der rasante Preisanstieg hat das Metall dort erstmals zu einem massentauglichen Investmentprodukt gemacht.

    Die Zuversicht vieler Marktteilnehmer bleibt dennoch hoch. Die strukturelle Knappheit, die starke industrielle Nachfrage und der Boom bei erneuerbaren Energien, Elektromobilität und KI-Infrastruktur treiben Silber langfristig. Mehrere Branchenexperten halten – trotz erhöhtem Crashrisiko – dreistellige Preise für möglich. Paul Williams von Solomon Global betonte Silbers "doppelte Identität" aus Industriemetall und Wertanlage. BNP-Paribas-Stratege Philippe Gijsels sieht den Markt "erst am Anfang einer sehr schönen Geschichte" und nennt ein langfristiges Ziel "im dreistelligen Bereich" plausibel.

    Dennoch warnen Experten vor massiver Volatilität. Hohe Prämien wie im UBS-Fonds seien historische Vorboten scharfer Korrekturen. Chinesische Behörden beobachten die Lage genau, da spekulative Manien im Inland regelmäßig systemische Risiken erzeugen. Während einige Analysten kurzfristig neue Höchststände erwarten, bleibt die Kernbotschaft der UBS-Manager bestehen: Je weiter sich Fondswerte vom realen Silberpreis lösen, desto härter können Rückschläge ausfallen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 62,60USD auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

