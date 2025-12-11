Der Rhythmus einer Gold-Lagerstätte tritt zutage

Die Geschichte, die sich beim N2-Goldprojekt im Abitibi-Goldgürtel von Quebec entfaltet, beginnt sich wie ein Trommelschlag anzuhören. Bohrung für Bohrung zieht Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) lange, oberflächennahe Intervalle der Zielmineralisierung aus der A-Zone – genau dort, wo das Unternehmen darauf abzielt, eine Bulk-Tonnage-Tagebauressource im Multi-Millionen-Unzen-Bereich zu definieren.

Nachdem das Unternehmen Anfang des Monats außergewöhnlich mächtige mineralisierte Abschnitte in den Bohrlöchern N2-25-003 und N2-25-008 gemeldet hatte (152,9 m bzw. 208,8 m Zielmineralisierung), hat FOMO heute Ergebnisse aus 3 weiteren Bohrlöchern in der A-Zone veröffentlicht: N2-25-006, N2-25-009 und N2-25-011.

Alle 3 Bohrlöcher durchteuften innerhalb der ersten wenigen hundert Meter unterhalb der Oberfläche mehr als 100 m visuell identifizierter Zielmineralisierung.

Solche Abschnitte sind nicht das Kennzeichen von bloßem Zufall. Sie signalisieren eine kohärente, kontinuierliche mineralisierte Struktur – den unübersehbaren Rhythmus eines Goldsystems, das Schritt für Schritt seine wahre Größe offenbart.

„Die Konsistenz dieser Lagerstätte, die wir in dieser Bohrkampagne beobachten, ist spektakulär. Der Aufbau einer Bulk-Tonnage-Tagebauressource erfordert das Auffinden reproduzierbarer Mineralisierung über große Streichlängen und Mächtigkeiten – und genau diese Zielmineralisierung, die wir derzeit sehen, entspricht dem Fokus von Formation in seiner ersten Bohrkampagne.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc., in der heutigen Pressemitteilung.

3 Bohrlöcher mit einer klaren Botschaft: Lange, oberflächennahe Mineralisierung

Alle 3 neuen Bohrlöcher wurden in der A-Zone niedergebracht – der oberflächen-nahen, hochgradig kontinuierlichen historischen Lagerstätte, in der FOMO die ersten 300 m vertikal testet, mit dem ausdrücklichen Ziel, eine große Open-Pit-Ressource mit niedrigem Strip-Ratio aufzubauen.

Visuelle Ergebnisse aus der A-Zone

Bohrloch N2-25-006:

Formen der Mineralisierung, die entlang des Bohrlochs N2-25-006 angetroffen wurden.

102,6 m Zielmineralisierung , beginnend in nur 15,3 m Bohrtiefe.

, beginnend in nur Bohrtiefe. Dies entspricht 33,1% des gesamten 310 m langen Bohrlochs.

des gesamten langen Bohrlochs. Mehrere interne Intervalle von mehr als 10 m, darunter ein 23,4 m Abschnitt von 228,6-252 m.

Der längste mineralisierte Abschnitt entlang des Bohrlochs N2-25-006. Bohrloch N2-25-009:

Formen der Mineralisierung, die entlang des Bohrlochs N2-25-009 angetroffen wurden.

135,7 m Zielmineralisierung beginnend in nur 23,3 m Bohrtiefe.

beginnend in nur Bohrtiefe. Dies entspricht 44,34% des gesamten 306 m langen Bohrlochs.

des gesamten langen Bohrlochs. Mehrere mächtige Abschnitte von über 30 m, darunter ein 43,4 m langes Intervall von 23,3-66,7 m.

Der längste mineralisierte Abschnitt entlang des Bohrlochs N2-25-009. Bohrloch N2-25-011:

Formen der Mineralisierung, die entlang des Bohrlochs N2-25-011 angetroffen wurden.

166,8 m Zielmineralisierung beginnend in 60 m Bohrtiefe.

beginnend in Bohrtiefe. Dies entspricht 31,58% des gesamten 528 m langen Bohrlochs.

des gesamten langen Bohrlochs. Interne Intervalle von über 20 m , einschließlich eines herausragenden 70,6 m Abschnitts von 303-373,6 m .

, einschließlich eines herausragenden Abschnitts von . Die Mineralisierung tritt nicht nur oberflächennah auf, sondern hält auch in der Tiefe stark an, was die vertikale Kontinuität des Systems bestätigt.

Der längste mineralisierte Abschnitt entlang des Bohrlochs N2-25-011. Alle 3 Bohrlöcher zeigen eine starke visuelle Mineralisierung, reichlich Aderbildung und ausgeprägte Alteration: Exakt jene Merkmalskombination, die historisch in der A- und RJ-Zone bedeutende Goldgehalte hervorgebracht hat.

Entscheidend ist, dass diese neuen Bohrabschnitte sowohl mit historischen Bohrungen als auch mit den ersten FOMO-Bohrlöchern (N2-25-001, 003, 008 und 013) korrelieren und damit das Bild untermauern, dass die A-Zone keineswegs ein fragiles, punktuelles Vorkommen darstellt, sondern einen robusten mineralisierten Korridor mit vorhersehbarer Geometrie.

Projektüberblick, der die im Verlauf der Jahre in jeder der 6 mineralisierten Zonen durchgeführten historischen Arbeiten und deren jeweilige historische Ressource zusammenfasst.

Geologie, die nach einer Groß-Tonnage-Lagerstätte aussieht

Geologisch erfüllen die neuen Bohrungen genau jene Kriterien, die man in einem Bulk-Tonnage-Goldsystem des Abitibi-Gürtels sehen möchte.

N2-25-006: Oberflächennahe Mineralisierung und starke strukturelle Kontrolle

Dieses Bohrloch lieferte einen ungewöhnlich frühen Beginn einer langen mineralisierten Hülle, wobei die Zielmineralisierung bereits in nur 15,3 m Bohrtiefe einsetzte:

Insgesamt durchschnitten 102,6 m des Bohrlochs mineralisierte Abschnitte, was 33,1% des 310 m langen Bohrlochs entspricht, einschließlich mehrerer interner Intervalle von über 10 m sowie einer herausragenden 23,4 m Zone in größerer Tiefe.

des Bohrlochs mineralisierte Abschnitte, was des langen Bohrlochs entspricht, einschließlich mehrerer interner Intervalle von über sowie einer herausragenden Zone in größerer Tiefe. Die Mineralisierung tritt in gescherten und deformierten mafischen bis intermediären Vulkaniten auf, begleitet von geringeren Anteilen intermediärer vulkanoklastischer Einheiten und mittelkorngradigen klastischen Sedimenten (Sandstein und Wacke). Diese Gesteine werden von Quarz-Carbonat-Adern und -Aderchen durchzogen, die lokal geschert, brekziiert und zu Stockwerkstrukturen ausgebildet sind. Die Alteration wird von Chloritisierung und Serizitisierung dominiert, mit untergeordneter Carbonatisierung (Kalzit und Ankerit) sowie Silifizierung.

mafischen bis intermediären Vulkaniten auf, begleitet von geringeren Anteilen intermediärer vulkanoklastischer Einheiten und mittelkorngradigen klastischen Sedimenten (Sandstein und Wacke). Diese Gesteine werden von durchzogen, die ausgebildet sind. Die Alteration wird von Chloritisierung und Serizitisierung dominiert, mit untergeordneter Carbonatisierung (Kalzit und Ankerit) sowie Silifizierung. Die Sulfidmineralisierung besteht hauptsächlich aus Pyrit und Arsenopyrit, mit geringem Pyrrhotin; sie tritt in verschiedenen Formen auf (disseminierte Körner, Cluster, Stringer, semimassige Partien und Kluftfüllungen), was auf ein dynamisches, fluidreiches Deformationsmilieu hinweist.

Das längste mineralisierte Intervall von 23,4 m (228,6-252 m) ist in intermediären Vulkaniten und vulkanoklastischen Gesteinen beherbergt. Hier erscheinen Pyrit und Arsenopyrit als Disseminationen, Stringer, Cluster und Kluftfüllungen, verknüpft mit brekziierten und stockwerkartigen Adern sowie ausgeprägter Chlorit-Serizit-Alteration mit geringfügiger Carbonatüberprägung. Diese Kombination aus Struktur, Alteration und Sulfiden untermauert die Interpretation eines robusten, im Tagebau gewinnbaren Goldsystems.

N2-25-009: Mächtige Mineralisierung fast direkt ab Oberfläche

Die mineralisierten Abschnitte treten in gescherten und deformierten mafischen bis intermediären Vulkangesteinen sowie in fein- bis mittelkorngradierten graphitischen klastischen Sedimenten (Schluffsteine) auf.

mafischen bis intermediären Vulkangesteinen sowie in fein- bis mittelkorngradierten graphitischen klastischen Sedimenten (Schluffsteine) auf. Diese Gesteine werden von Quarz-Carbonat-Adern und -Aderchen durchzogen, oft in dichten Schwärmen .

durchzogen, oft in . Die Alteration wird von Chlorit und Serizit dominiert, mit untergeordnetem Carbonat und Silika: Ein klassisches, fluidreiches, strukturell kontrolliertes Goldmilieu.

Die Sulfide bestehen überwiegend aus Pyrit und Arsenopyrit, mit geringeren Anteilen an Pyrrhotin; sie treten als Disseminationen, Cluster, Stringer und Kluftfüllungen auf.

Der längste mineralisierte Abschnitt dieses Bohrlochs beträgt 43,4 m von 23,3-66,7 m und ist in mafischen Vulkaniten beherbergt, in denen Pyrit als Disseminationen, Stringer, Cluster und Kluftfüllungen dominiert, begleitet von Chloritisierung und geringfügiger Carbonatisierung. Genau dieses oberflächennahe, mächtige, strukturell kontrollierte Paket lässt Tagebauplaner aufhorchen.

N2-25-011: Das tiefere Profil der A-Zone nimmt Gestalt an

Dieses Bohrloch verleiht der A-Zone zusätzliche vertikale Dimension:

Die Mineralisierung liegt in gescherten und deformierten mafischen bis intermediären Vulkaniten, in graphitischen klastischen Sedimenten (Schluffstein und Wacke) sowie in geringeren Anteilen mafischer und felsischer Intrusivgesteine.

mafischen bis intermediären Vulkaniten, in graphitischen klastischen Sedimenten (Schluffstein und Wacke) sowie in geringeren Anteilen mafischer und felsischer Intrusivgesteine. Die Gesteine sind stark brekziiert und geschert , durchzogen von zahlreichen Quarz-Carbonat-Adern und -Aderchen , mit ausgeprägter Chloritisierung, Serizitisierung, Carbonatisierung sowie lokaler Silizifizierung und Epidotisierung.

, durchzogen von , mit ausgeprägter Chloritisierung, Serizitisierung, Carbonatisierung sowie lokaler Silizifizierung und Epidotisierung. Die Sulfidmineralisierung wird von Pyrit dominiert, mit geringem Arsenopyrit; sie erscheint als Disseminationen, Cluster, Kluftfüllungen und lokale Stringer.

Das herausragende Intervall umfasst 70,6 m von 303-373,6 m, beherbergt in mafischen Vulkaniten mit überwiegend disseminiertem Pyrit sowie geringeren Stringern, Clustern und Kluftfüllungen: Alles verknüpft mit Quarz-Carbonat-Adern und einer Epidot-Chlorit-Carbonat-Alteration. Zusammen mit den oberflächennäheren Abschnitten zeigt dies eine Mächtigkeit und vertikale Kontinuität, die für die Ressourcenerstellung entscheidend sind.

Einige der längsten Intervalle entlang der genannten 3 Bohrlöcher sind in der Tabelle hierunter aufgeführt:

Zusammenfassung der längsten mineralisierten Intervalle in N2-25-006, N2-25-009 und N2-25-011. A-Zone: Vom historischen Konzept zur modernen Tagebau-Story

Die A-Zone ist historisch gesehen bereits eine bekannte Größe.

Historische Arbeiten umrissen rund 522.900 Unzen mit 1,52 g/t Gold allein in der A-Zone (historisch, nicht NI-43-101-konform).

mit allein in der A-Zone (historisch, nicht NI-43-101-konform). Historisch wurden etwa 15.000 m an Bohrungen über eine Streichlänge von 1,65 km niedergebracht.

an Bohrungen über eine Streichlänge von niedergebracht. Wichtig ist, dass nur etwa 35% der Streichlänge der A-Zone bebohrt wurden – mehr als 3,1 km Streichlänge sind weiterhin offen und ungetestet.

der Streichlänge der A-Zone bebohrt wurden – mehr als Streichlänge sind weiterhin offen und ungetestet. Rund 84% der historischen Bohrlöcher in der A-Zone durchschnitten Goldmineralisierung, darunter das klassische Intervall von 35 m @ 1,7 g/t Gold in Bohrloch 245-91-151.

Die neuen Bohrungen von FOMO erfolgen nicht im luftleeren Raum. Die intensive Quarz-Carbonat-Aderbildung, Silifizierung und Pyrit/Arsenopyrit-Mineralisierung, die nun in den Bohrlöchern N2-25-006, 009 und 011 dokumentiert wird, ähnelt direkt jenen Gesteinen, die historisch die langen Goldabschnitte geliefert haben. Mit anderen Worten: Historie und moderne Bohrungen erzählen dieselbe Geschichte.

„Die langen, kontinuierlichen Mineralisierungszonen, die wir beobachten, erweitern das Potenzial für die Entwicklung eines groß angelegten Tagebaus mit niedrigem Strip-Ratio im Multi-Millionen-Unzen-Bereich erheblich. Mit vollständig finanzierten 30.000 m und nahezu 14 Mio. CAD an Working Capital stellt Phase 1 den ersten Schritt auf unserem Weg dar, dieses konzeptionelle Modell zu verwirklichen – und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Updates zu teilen.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc., in der heutigen Pressemitteilung.

Für eine vertiefte Betrachtung dazu, warum genau solche langen Bohrabschnitte für die Wirtschaftlichkeit von Tagebauen in Quebec so entscheidend sind – und wie sich N2 im Vergleich zu anderen Erfolgsgeschichten einordnet – siehe den früheren Rockstone-Report „Eine sich abzeichnende Goldentdeckung: FOMO trifft auf lange, kontinuierliche Mineralisierung bei N2“ (2. Dezember 2025).

Überblick über EM-Anomalien, strukturelle Korridore und priorisierte Bohransatzpunkte, die die Strategie für das 30.000 m Bohrprogramm beim N2-Goldprojekt bestimmen. N2: Ein fortgeschrittenes Projekt mit Wachstumsspielraum

FOMOs N2-Goldprojekt liegt im Herzen der Abitibi-Subprovinz im Nordwesten von Quebec, etwa 25 km südlich von Matagami. Es handelt sich nicht um ein Explorationsprojekt der ersten Stunde, sondern um ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer erheblichen historischen Ressource und großem ungetestetem Potenzial.

Projektüberblick:

Größe: ca. 4.400 ha auf 87 Claims

ca. 4.400 ha auf 87 Claims Historische Ressource (nicht konform, historisch): ca. 810.000 oz Gold in 18 Mio. t mit 1,4 g/t Gold in den Zonen A, East, RJ-East und Central. ca. 61.000 oz Gold in 243.000 t mit 7,82 g/t Gold in der hochgradigen RJ-Zone Gesamt: ca. 871.000 oz Gold (historisch)

Anzahl mineralisierter Zonen: 6 primäre goldführende Zonen, alle entlang des Streichens und in der Tiefe offen.

6 primäre goldführende Zonen, alle entlang des Streichens und in der Tiefe offen. Historische Bohrungen: Über 55.000 m wurden vor FOMOs Projektübernahme abgeschlossen, zusätzlich umfangreiche geophysikalische und strukturelle Arbeiten durch Balmoral (jetzt Wallbridge) von 2010-2018.

Das laufende Programm von FOMO ist darauf ausgelegt, 2 Dinge gleichzeitig zu erreichen:

1. Entdeckung & Erweiterung

Neue hochpotenzielle Zielgebiete entlang der bekannten mineralisierten Trends in den Zonen A, RJ und Central testen.

Entlang des Streichens und in der Tiefe vordringen, um neue Korridore und Linsen der Goldmineralisierung zu finden.

2. Risikoabbau & Aufwertung

Bekannte mineralisierte Zonen durch Infill-Bohrungen und Erweiterungsbohrungen verdichten und ausbauen, um eine zukünftige NI-43-101-konforme Ressource zu unterstützen.

Ein historisches Multi-Zonen-System in eine moderne, konforme Gold-Story im Multi-Millionen-Unzen-Bereich überführen.



Ein vollständig finanziertes 30.000-m-Programm und eine starke Finanzbasis

Explorationsgeschichten stehen und fallen mit 2 Dingen: Dem Bohrmeißel und der Bilanz. Und auf beiden Ebenen ist Formation hervorragend aufgestellt:

1. Bohrprogramm

30.000 m am N2-Projekt sind vollständig finanziert.

Phase 1: ca. 10.000 m, gestartet am 25. September 2025, mit Fokus auf die ersten 300 m vertikal in den A- und RJ-Zonen sowie im nördlichen Teil der Central-Zone.

2. Finanzen & Budget

Working Capital von rund 13,4 Mio. CAD ohne jegliche Schulden.

Unter Einbezug der Steuergutschriften aus Quebec beläuft sich das Explorationsbudget 2025-2026 auf etwa 8,1 Mio. CAD.

Dies bedeutet, dass das Unternehmen die Bohrungen fortsetzen kann, ohne ständig an den Kapitalmarkt zurückkehren zu müssen: Ein entscheidender Risikominderungsfaktor für Anleger in einem volatilen Sektor.

Charts der Kupfer- und Zinkpreise, die die Ausbildung langfristiger bullischer Trends veranschaulichen und die strategische Bedeutung der Kupfer-Zink-Mineralisierung bei N2 unterstreichen. Basismetalle: Der leise zweite Motor bei N2

Gold steht im Mittelpunkt der Schlagzeilen – doch es könnte bei N2 nicht das einzige wirtschaftlich relevante Metall sein. FOMO hat historische Bohrdaten erneut ausgewertet und festgestellt, dass viele goldführende Bohrabschnitte zugleich erhöhte Kupfer- und Zinkgehalte aufweisen:

Kupfer: 200-4.750 ppm (bis zu 0,475% Cu)

200-4.750 ppm (bis zu 0,475% Cu) Zink: 203-6.700 ppm (bis zu 0,67% Zn)

Diese Gehalte sind für sich genommen noch nicht wirtschaftlich, stellen jedoch starke Hinweise darauf dar, dass das System eine Affinität zu vulkanogenen Massivsulfid-(VMS-)Systemen besitzen könnte – ganz im Einklang mit der bekannten Metallogenie der Matagami-Minenregion. Wichtig ist auch, dass die NW-SO bis WNW-OSO verlaufenden Strukturgürtel, die die Goldmineralisierung kontrollieren, möglicherweise ebenfalls als Kanäle für Kupfer-Zink-reiche Fluide dienten. Die projektweite Geologie von N2 – vulkanische und sedimentäre Gesteine, gefaltet in regionale Antiklinal- und Synklinalstrukturen – sowie 3 bedeutende Deformationszonen mit NW-SO bis WNW-OSO Orientierung schaffen genau jene architektonischen Voraussetzungen, in denen übereinander gestapelte Gold- und Basismetallsysteme koexistieren können.

FOMO plant, die historischen Basismetallanalysen weiter zu überprüfen, mit besonderem Augenmerk auf Bereiche, in denen starke Goldmineralisierung mit erhöhten Kupfer- und Zinkgehalten zusammentrifft. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, das Potenzial für ein golddominiertes System mit einem bedeutenden Basismetallanteil zu bewerten: Eine Kombination, die die Wirtschaftlichkeit des Projekts langfristig erheblich stärken könnte.

Langfristiger Goldpreis in USD/Unze seit 1971, der den anhaltenden strukturellen Aufwärtstrend des Metalls veranschaulicht. In einem Markt, in dem neue Entdeckungen zunehmend selten werden, bieten ein steigender Goldpreis und eine wieder auflebende M&A-Welle starken Rückenwind für Junior-Explorer wie FOMO, da große Produzenten Wachstum zunehmend durch Akquisitionen statt durch neue Greenfield-Entdeckungen suchen.

Ausblick: 2026 und darüber hinaus

Für die Explorationssaison 2026 plant FOMO, seinen Fokus auf jene Bereiche zu richten, die das größte Wertsteigerungspotenzial besitzen – insbesondere den nördlichen Teil von N2 entlang der A, RJ und Central Zonen. Diese Region wird zusammen mit den wichtigsten WNW-OSO verlaufenden Deformationskorridoren, die sowohl die Goldmineralisierung als auch potenzielle VMS-artige Mineralisierung strukturell kontrollieren, den Kern des Programms im kommenden Jahr bilden.

Geplant sind zusätzliche IP-Messungen, um sulfidreiche Zonen entlang des Streichens und in der Tiefe abzubilden, gefolgt von gezielten Bohrungen, die darauf ausgelegt sind, bekannte Goldzonen zu erweitern, neue mineralisierte Linsen und Korridore aufzuspüren und jene Daten zu sammeln, die für den Fortschritt hin zu einer aktualisierten NI-43-101-konformen Ressource erforderlich sind. Gleichzeitig wird das Team weiterhin historische Bohrkerne prüfen und gegebenenfalls neu beproben, um Intervalle zu identifizieren, die bislang übersehenes Kupfer-Zink-Potenzial enthalten könnten – Potenzial, das dem Projekt einen bedeutenden zusätzlichen Wert verleihen kann.

Goldpreisausbruch seit Mitte 2007. Bei branchenweiten AISC (Produktionskosten) von etwa 1.500 USD/Unze verzeichnen Produzenten die höchsten Margen aller Zeiten. Dieses Umfeld beschleunigt eine neue M&A-Welle, da große Minenunternehmen darum konkurrieren, ersetzbare Unzen im Boden zu sichern – insbesondere oberflächennahe, risikoarme Goldsysteme in stabilen Weltklasse-Jurisdiktionen, die das Potenzial besitzen, sich zu Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätten zu entwickeln. FOMOs N2-Projekt passt exakt in dieses entstehende Nachfragemuster.

Fazit

In diesem Stadium lautet die entscheidende Frage für Anleger: Zeigt N2 das Verhalten einer Lagerstätte, die sich rasch zu einem großen, tagebaufähigen Multi-Millionen-Unzen-System entwickeln kann?

Die neuesten Ergebnisse aus der A-Zone liefern mehrere starke „Ja“-Signale:

Lange, oberflächennahe Mineralisierungszonen (>100 m) in mehreren Bohrlöchern. Wiederholbarkeit: N2-25-006, 009 und 011 reihen sich nun nahtlos in das konsistente Muster von N2-25-003 und 008 ein. Starke Übereinstimmung mit historischen Bohrungen, einschließlich langer Intervalle wie 35 m @ 1,7 g/t Gold. Große, offene Streichlänge in der A-Zone, wobei ca. 65% des Trends noch nie mit modernen Methoden bebohrt wurden. Ein umfangreicher historischer Datensatz und moderne strukturelle Arbeiten geben eine klare Orientierung für die Erweiterung. Ein vollständig finanziertes, solide kapitalisiertes Programm ermöglicht es, die besten Ziele ohne Unterbrechung weiter aggressiv zu erkunden.

Dies ist nach wie vor eine Explorationsgeschichte – aber eine, die sich rasch von „interessanten Datenpunkten“ zu einem kohärenten, aufkommenden Lagerstättenmodell entwickelt.

Sollte sich der derzeitige Trend fortsetzen, hat allein die A-Zone das Potenzial, das Rückgrat eines großen Tagebaus mit niedrigem Strip-Ratio zu werden, während die hochgradige RJ Zone, die Central Zone und das Basismetallpotenzial als starke Wertbeschleuniger wirken könnten.

Für Aktionäre und neue Investoren, die N2 verfolgen, sind diese 3 jüngsten Bohrlöcher mehr als nur Zahlen. Sie sind ein weiterer Hinweis darauf, dass FOMO dabei ist, ein historisches Projekt Schritt für Schritt in eine moderne Entdeckungsgeschichte zu verwandeln – ein langes Intervall nach dem anderen.

Video: CEO Deepak Varshney gibt einen ausführlichen Überblick über FOMO (3. Dezember 2025)

