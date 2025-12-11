BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 mit einem Kursziel von 56,40 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig lobte am Donnerstag die soliden, über dem Marktkonsens liegenden Umsätze im vierten Quartal. Auch das operative Ergebnis sei etwas besser als erwartet gewesen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,89 % und einem Kurs von 45,90EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Susannah Ludwig
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,40
Kursziel alt: 56,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Susannah Ludwig
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,40
Kursziel alt: 56,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte