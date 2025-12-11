UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" angehoben. Die jüngste Performance der koreanischen Tochter Baemin habe die Aktien des Essenslieferanten deutlich belastet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der längerfristige Trend von Baemin zeige jedoch weiterhin Anzeichen der Besserung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,06 % und einem Kurs von 21,22EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.
